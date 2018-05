Največji šovmen (The Greatest Showman)

Že v videoteki DKino!

Hugh Jackman, Michelle Williams in Zac Efron v biografskem muzikalu o človeku, ki je ustvaril svetovno cirkuško senzacijo in si prislužil naziv očeta zabavne industrije. Zlati globus in nominacija za oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem!

ZDA/2017/100 min.

Režija: Michael Gracey

Igrajo: Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Fredric Lehne

Žanr: Biografski muzikal

Ocena IMDb: 7,8/10│ Rotten Tomatoes: 56 % │ Uporabniki Googla: 95 %

Film režiserja Michaela Graceyja s Hughom Jackmanom v glavni vlogi pripoveduje zgodbo najbolj znanega šovmena 19. stoletja – vizionarja, politika, zabavljača in poslovneža P. T. Barnuma.

Ta je ustanovil ustvaril cirkus, poimenovan Barnum in Bailey Circus, in zaslovel s predstavo The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth, ki je kmalu obveljala za največji spektakel na svetu, po njeni zaslugi pa so ga številni oklicali za očeta šovbiznisa.

"Brezsramen primer čiste zabave, ki ga poudari enajst nepozabnih pesmi." Sheila O'Malley, RogerEbert.com

"Hugh Jackman se je izkazal kot eden od največjih hollywoodskih in tudi broadwayskih zabavljačev." Jordan Hoffman, New York Daily News

Zanimivosti: • Skladba This is Me je prejela zlati globus za najboljšo filmsko pesem, medtem ko ji je oskarja v tej kategoriji speljala skladba Remember Me iz Pixarjeve animirane uspešnice Koko in velika skrivnost. • Film se je za zlati globus potegoval še v kategorijah najboljše komedije ali muzikala leta in najboljšega glavnega igralca v komediji ali muzikalu (Hugh Jackman). • V filmu slišimo enajst pesmi, pod katere sta se podpisala z oskarjem nagrajena avtorja besedil skladb iz filma Dežela La La Justin Paul in Benj Pasek. • Album s temi pesmimi, ki jih izvajajo člani igralske zasedbe filma, je šele drugi album v zadnjih 30 letih, ki se je enajst tednov obdržal na vrhu lestvice najbolj prodajanih albumov v Veliki Britaniji. To je pred tem uspelo samo še britanski glasbenici Adele z albumom 21. • To je bil vse od leta 2009 sanjski projekt Hugha Jackmana. Po njegovih besedah se je snemalni proces zavlekel tudi zato, ker se je studio Twentieth Century Fox bal prevzeti tveganje s snemanjem izvirnega muzikala. • Jackman je med pripravami na vlogo prebral približno tri ducate knjig o P. T. Barnumu. • Ameriška pevka in igralka Zendaya je vse točke na trapezu izvedla sama. • To je že peti muzikal Zaca Efrona po filmih iz trilogije Srednješolski muzikal in Laku za lase (2007). • Producenti so si v vlogi Jenny Lind zamislili Carey Mulligan ali Ellen Page, a je režiser Michael Gracey vztrajal, naj lik odigra Rebecca Ferguson. • Gracey je svoj režijski celovečerni prvenec primerjal s slovitimi hollywoodskimi muzikali Zgodba z zahodne strani (1961), Mary Poppins (1964) in Moje pesmi, moje sanje (1965).

