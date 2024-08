V Slovenijo prihaja legendarni muzikal z Broadwaya

Muzikal Chicago, opremljen z glasbo legendarnega Johna Kanderja, besedilom in scenarijem Freda Ebba ter Boba Fosseja, z Broadwaya prihaja v Ljubljano.

Izvirna broadwayska produkcija bo v sklopu evropske turneje postala tudi v ljubljanski Hali Tivoli, 8. novembra bodo izvedli eno, 9. novembra pa kar dve predstavi.

Foto: Jeremy Daniel

Muzikal, ki ga je videlo že več kot 32 milijonov ljudi po vsem svetu, pripoveduje zgodbo o Roxie Hart, gospodinji in plesalki v nočnem klubu, ki ubije svojega ljubimca, potem ko ji ta zagrozi, da jo bo zapustil. Da bi se izognila obsodbi, zavaja javnost, medije in Velmo Kelly, svojo sostanovalko v zaporniški celici. Najame najbolj premetenega kazenskega odvetnika v Chicagu, ki njen zločin spremeni v plaz senzacionalnih naslovov – podobnih tistim, ki bi jih lahko zasledili tudi v današnjih tabloidih.

Foto: Jeremy Daniel

Glasba muzikala Chicago vključuje zimzelene pesmi, kot so Razzle Dazzle, Cell Block Tango in All That Jazz. Muzikal se je okronal s kar šestimi nagradami tony, dvema nagradama olivier in celo grammyjem, prav tako pa je Chicago najdlje predvajani ameriški muzikal v zgodovini Broadwaya in West Enda.