Ob Evi Černe Avbelj bodo nastopili še Klemen Bunderla, Tjaša Hrovat Steklasa, Željka Predojević Korošec, Srđan Milovanović in Marjan Bunič. Ekipi pa se bo letos prvič pridružil tudi uspešni tenorist Gregor Ravnik.

Na Starem gradu Celje bodo letos štiri uprizoritve muzikala Veronika Deseniška, in sicer zadnji konec tedna v juniju ter še teden dni pozneje oziroma 4. in 5. julija.

Verjamejo, da je Celjski grad najboljši prostor za pripovedovanje te zgodbe

Veronika Deseniška je po oceni Zavoda Celeia Celje verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega tisočletja. V štirih sezonah si ga je v Celju in na gostovanjih drugod ogledalo več kot 25 tisoč gledalcev, glasbo iz muzikala izvajajo orkestri, pevski zbori in ansambli po vsej državi, razprodana sta dva ponatisa zgoščenk, produkcija pa je bila opažena tudi v številnih tujih medijih, so našteli.

"V Zavodu Celeia Celje smo se odločili, da skupaj z ustvarjalci ponovno oživimo muzikal, ki z originalno produkcijo pripoveduje ne le premalo znano ljubezensko zgodbo, ampak odseva tudi veličino Celja kot mesta tako v preteklosti kot v sedanjosti. Verjamemo, da je Celjski grad najboljši prostor za pripovedovanje te zgodbe," je razloge za vnovično oživitev muzikala pojasnila direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar.

Predstava pripoveduje slavno legendo o dinastiji mogočnih celjskih grofov

Predstavo, ki pripoveduje slavno legendo o dinastiji mogočnih celjskih grofov, zgodbo o nesrečni ljubezni Friderika II. in Veronike iz Desenic, odlikuje glasba prodornega skladatelja mlajše generacije Leona Firšta, scenarij mojstra slovenskega muzikala Janeza Usenika ter 3D-video mapping projekcije in zvezdniška zasedba 60 glasbenikov, igralcev in plesalcev, so še zapisali v zavodu Celeia.

