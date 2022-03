Pamela Anderson dobila svojo sanjsko vlogo #video

Pamela Anderson bo 12. aprila na Broadwayu premierno nastopila v vlogi Roxie Hart v muzikalu Chicago, ki je, kot pravi, njena sanjska vloga.

Kot je povedala, je ponudbo za nastop v tej vlogi prvič dobila pred desetimi leti, ko ji je to predlagal Rob Marshall, sicer režiser filmske različice muzikala Chicago. "Rekel mi je: 'Bi nastopala na Broadwayu?' Jaz pa sem odvrnila le: 'Ali se hecaš?' Takrat sta bila moja otroka še mlada in se na to vlogo ne bi mogla osredotočiti," je za Reuters dejala 54-letna igralka.

"Mislila sem, da sem to priložnost zamudila, nato pa so me pred kakšnim mesecem poklicali in mi to vlogo spet ponudili," je pojasnila.

Foto: Guliverimage/NDZ/STAR MAX/IPx

Priprave na predstavo so izjemno zahtevne, je povedala: "Ure in ure plesa, treninga petja in vaj na odru. V to je vloženo ogromno dela."

"Ko si enkrat na tem vlaku, ne moreš več sestopiti. Vem, ker sem poskusila," se je še namuznila plavolasa zvezdnica, nato pa dodala: "Ne, v resnici nisem. Tega sem se lotila in zanima me, ali sem iz pravega testa."

Muzikal Chicago s Pamelo Anderson bo na Broadwayu na sporedu od 12. aprila do 5. junija.

Preberite še: