Prvi vrhunec sezone: Začetek na Koroškem, konec pod reflektorji v Sloveniji

Po božičnih praznikih je tu že prvi vrhunec skakalne sezone za dekleta. Druga izvedba Silvestrske turneje, s katero želijo pri Mednarodni smučarski zvezi po zgledu moške novoletne turneje povečati atraktivnost ženskih smučarskih skokov, bo za razliko od premierne izvedbe potekala na dveh prizoriščih. Ljubno ob Savinji si je roko podal z Beljakom.

In prav na Koroškem se vse skupaj začenja z današnjimi kvalifikacijami za sredino tekmo. V četrtek tam sledi še ena posamična preizkušnja na skakalnici HS 98.

Po dveh preizkušnjah se bodo skakalke preselile v Slovenijo, kjer bosta 31. decembra in 1. januarja pod reflektorji še dve posamični tekmi. Vse skupaj si bodo po dveh letih prepovedi ogledali tudi navijači.

Najboljša v seštevku točk s štirih tekem bo domov odnesla zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov, ob predpisanih denarnih nagradah pa še posebno denarno nagrado v višini 20.000 evrov.

Nika Križnar je po polovici lanske "turneje" vodila, na koncu pa za 4,2 točke zaostala za zmagovalko Marito Kramer. Foto: Guliverimage

V lanski sezoni, ko je tekmovanje potekalo zgolj na Ljubnem, je glavno nagrado odnesla poznejša zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Avstrijka Marita Kramer, ki je drugo Niko Križnar - ta je po prvem dnevu vodila - prehitela za dobre štiri točke. Tretja je bila Sara Takanaši, sledili sta še dve Slovenki Urša Bogataj in Ema Klinec.

Križnarjeva upa, da bo sova tokrat ostala v Sloveniji: "To je nekaj, kar mi še manjka. Lani sem bila res povsem blizu, upam, da bo letos pristala v mojih rokah ali pa pri kateri od Slovenk, samo da ne odleti v tujino (smeh, op. a.)." Bogatajeva pa pred turnejo pravi: "Želim si uživati in pokazati kakšen dober skok."

Urša Bogataj je poskrbela za edine stopničke letošnje sezone. Foto: Guliverimage

Slovenska zasedba sezone ni začela po željah. Če so nas dekleta v lanski sezoni razvadila s stopničkami, ko je bila praktično na vsaki tekmi vsaj ena med prvo trojico, teh letos ni bilo veliko. Pravzaprav je na zmagovalni oder enkrat skočila le Bogatajeva, in sicer na tretje mesto.

Vrh je vse bolj širok, konkurenca vse močnejša. Najvišje uvrščena Slovenka v svetovnem pokalu je Križnarjeva na petem mestu. V rumeni majici je Nemka Katharina Althaus (340 točk), tik za njo je avstrijska veteranka Eva Pinkelnig (336), tretja je Norvežanka Silje Opseth (327), četrta pa Kramerjeva.

Katharina Althaus v Beljaku začenja v rumeni majici vodilne v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

Posebnost Silvestrske turneje je, kot je to v navadi na novoletni turneji, da na tekmi skačejo v parih, tako da se bo na tekmo uvrstilo 50 in ne zgolj 40 skakalk. Na uvodne kvalifikacije v Beljaku je prijavljenih 52 tekmovalk iz 16 držav. Med njimi je šest Slovenk.

Ob Križnarjevi, Bogatajevi in Klinčevi še Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič. Neuradna rekorderka naprave je Križnarjeva, ki je na Fis pokalu pred štirimi leti skočila 100,5 metrov.

Kvalifikacije se bodo začele ob 14.15, sredina tekma bo ob isti uri.

Šesterici se bo na domačem terenu v sklopu nacionalnega paketa pridružilo še šest skakalk: Taja Bodlaj, Nejka Repinc Zupančič, Nika Vetrih, Nika Krašovic, Tinkara Komar in Ajda Košnjek.

Na Ljubnem bo skakalo 12 Slovenk. Foto: Jure Makovec

Na Ljubnem pričakujejo veliko gledalcev

Organizatorji poudarjajo, da bo 12. tekma svetovnega pokala na Ljubnem, ki je ponavadi vrhunec ženske sezone tudi zaradi vzdušja, ki ga pod Rajhovko pripravijo navijači, zelo posebna. Po dveh letih bodo na prizorišču tekme lahko spremljali gledalci, ki so jih na Ljubnem vsako leto šteli v tisočih.

Tudi letos pričakujejo zelo veliko ljudi, še posebno 1. januarja, ko bo znana skupna zmagovalka, zato so poskrbeli za bogato ponudbo za gledalce.

Ponudili jim bodo domače specialitete, bogat program pa pripravljajo tudi za otroke z mini-Planico, animatorji. "Naše tekme se bo še naprej držal sloves družinam prijaznega tekmovanja," je dejal predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar.

Vstopnice za tekmovanje so na voljo po 20 evrov. Za otroke do 14 let je vstop prost.

Vir: STA