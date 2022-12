Na Ljubnem pričakujejo veliko navijačev, skakalke po stopničke

Smučarske skakalke imajo po zadnjih tekmah v Titiseeju, kjer so se z Uršo Bogataj prvič to sezono povzpele na zmagovalni oder, do nadaljevanja svetovnega pokala tritedenski premor. Izkoristile ga bodo za trening, pred odhodom v Beljak prihodnji ponedeljek jih čakajo še tridnevne priprave v Planici, upajo pa tudi na trening na Ljubnem.

Konec leta skakalke čaka prvi vrhunec sezone, silvestrska turneja, ki bo v svoji drugi izvedbi prvič potekala na dveh prizoriščih.

Prvi dve tekmi, 28. in 29. decembra, bosta v avstrijskem Beljaku, drugi dve pa na Ljubnem ob Savinji 31. decembra in 1. januarja, ko bo tudi znana dobitnica zlate sove.

Nika Križnar upa, da je obdobje poškodb in bolezni končno za njo

"Počutim se zelo dobro. Počitek je bil kar naporen." Foto: Vid Ponikvar Lansko sezono ob premieri je ta pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je za las ugnala Niko Križar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo sova tokrat ostala doma. Tekmovalni premor so v reprezentanci izkoristili za trening, ki ga je zaradi bolezni morala izpustiti ena glavnih junakinj domačega tabora, Nika Križnar. Ta se zdaj dobro počuti in upa, da je težko obdobje poškodb in bolezni končno za njo.

"Počutim se zelo dobro. Počitek je bil kar naporen. Zdaj sem nazaj na treningu, danes sem bila v telovadnici, počutila sem se zelo dobro. Z mislimi pa sem že na Ljubnem, komaj čakam, da se vse začne in zagrabimo priložnost že v Beljaku, kjer želimo pokazati zobe tekmicam," je odločno napovedala Križnar.

Jih bo poneslo na krilih navijačev?

"Upamo, da nas bo predvsem na Ljubnem, kjer nas vsako leto očara vzdušje, poneslo na krilih gledalcev." Foto: Vid Ponikvar Slovenska reprezentanca bo še drugo leto zaporedoma nastopila s polno nacionalno kvoto 12 skakalk. Štiri imajo mesta v ekipi že zagotovljena, to so ob Križnar še Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc, je povedal selektor Zoran Zupančič in dodal, da bo peta članica reprezentance znana po sredinem državnem prvenstvu v Planici, šesto pa bo določil po zadnjih treningih.

"Vrata so široko odprta. Upamo, da nas bo predvsem na Ljubnem, kjer nas vsako leto očara vzdušje, poneslo na krilih gledalcev. To je prizorišče, kamor vsi radi pridejo. V naslednjih dneh nas čakajo priprave v Planici, znotraj tega je tudi državno prvenstvo. Srčno upamo tudi na sobotni trening na Ljubnem, če bo le možno," je dejal Zupančič.

Vremenska napoved ni ugodna, snega pa imajo dovolj

"Žal vremenska napoved ni ugodna, a snega imamo k sreči dovolj." Foto: Vid Ponikvar Organizatorji poudarjajo, da bo 12. tekma svetovnega pokala na Ljubnem, ki je ponavadi vrhunec ženske sezone tudi zaradi vzdušja, ki ga pod Rajhovko pripravijo navijači, zelo posebna. "Snega imamo v tem trenutku pripravljenega dovolj, kdaj ga bomo pa razgrnili na skakalnico, si ne upam napovedati. Kot vsako leto bomo naredili vse, da bi skakalnico prej lahko tudi preizkusili. Žal vremenska napoved ni ugodna, a snega imamo k sreči dovolj," je dejal predsednik OK Ljubno, Rajko Pintar.

Dodal je, da so prijave sicer odprte do 22. decembra, vendar imajo ta čas prijavljenih 18 držav z več kot 60 tekmovalkami.

Letos na Ljubnem pričakujejo tudi zelo veliko ljudi, še posebno 1. januarja, saj se po lanski koronski izvedbi na prizorišče spet vračajo gledalci. Ponudili jim bodo domače specialitete, bogat program pa pripravljajo tudi za otroke z mini-Planico, animatorji. "Naše tekme se bo še naprej držal sloves družinam prijaznega tekmovanja," je dejal Pintar.

