Slovenski debitant upa, da s točkami "odkljuka" vse štiri postaje

Spodbudni poletni nastopi na grand-prixu so Lovru Kosu, sicer članu B-ekipe, odprli vrata do svetovnega pokala, v katerem si je z več uvrstitvami med dobitnike točk zagotovil svoje mesto med slovenskimi prvokategorniki. Trenutno je 29. skakalec seštevka, peti najvišje uvrščeni Slovenec.

Najboljšo uvrstitev kariere je vknjižil v Wisli, kjer je bil osmi, na zadnji postaji v Engelbergu, kjer so vladale izjemno zahtevne razmere, pa dodal 16. in 30. mesto.

Zadovoljen z napredkom

"Lahko sem zadovoljen z napredkom, s tem, kar mi je do zdaj uspelo v sezoni. Engelberg je bil soliden, nekaj smole sem imel z vetrom, a sicer sem pokazal precej konstantne skoke. Upam, da je bila to zadnja postaja letos s takimi razmerami, naslednje so po večini 'bolj normalne'. Vsaj upam, da bo tako," pravi 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah.

Trenutno je 29. skakalec svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Naslednja sledi že v torek, ko bo prvič v karieri del novoletne turneje štirih skakalnic. Ob njem je glavni trener reprezentance Robert Hrgota med šesterico Slovencev, ki bodo v Oberstdorfu začeli 70. turnejo, uvrstil še Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Timija Zajca, Petra Prevca in povratnika po koronavirusu, Žigo Jelarja.

"Želja? Na vseh štirih postajah skočiti do točk."

"Pred turnejo sem sproščen, ne čutim nekega pritiska, zelo se veselim, bo pa verjetno malo drugače, ko bomo na prizorišču," je še pred odhodom v Nemčijo dejal Kos, ki je pred dnevi v Planici postal državni podprvak. Zaostal je le za Timijem Zajcem. S čim bo zadovoljen po koncu turneje?

Želi si, da bi na vseh štirih postajah turneje končal med dobitniki točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želim si korektno odskakati novoletno turnejo, za katero vem, da bo težka. Veliko tekem v kratkem času. No, vsaj upam, da bom prisoten na vseh postajah, da bom zdržal v ekipi do Bischofshofna. To je cilj. Če bom na vseh štirih tekmah v točkah, bom lahko zelo zadovoljen, saj je to za debitanta kar zahtevno," o ciljih razmišlja skakalec, ki si sam šiva drese.

Najbolj se veseli Bischofshofna in Innsbrucka, torej avstrijskega dela, a na ti postaji bo moral še počakati. Sedemdeseterica bo 70. turnejo odprla v torek v Oberstdorfu, kjer se bodo ob 16.30 začele kvalifikacije. V sredo ob 16.30 sledi prva tekma na izpadanje.