Če bi imela čarobno paličico, bi takoj spremenila nekaj stvari

Za žensko skakalno karavano so štiri postaje svetovnega pokala, Nižni Tagil, Lillehammer, Klingenthal in Ramsau. Urša Bogataj je na prav vseh prizoriščih vsaj enkrat stala na zmagovalnem odru, s 395 točkami je na tretjem mestu skupnega seštevka najvišje uvrščena Slovenka.

"Za zdaj sem zelo zadovoljna. Uspel mi je res dober začetek sezone, morda si nisem predstavljala, da bom tako dobro začela. S tem, kar je bilo do zdaj, sem res zelo zadovoljna," pravi Bogatajeva, ki je dobro formo nakazala že poleti, ko je postala zmagovalka poletnega grand prixa, kar pa, vsaj v moški konkurenci, ni vselej zagotovilo za uspešno zimo. Njej gre za zdaj odlično.

"Poleti je bilo super. A tudi če poleti skačeš super, ne veš, ali bo to super tudi pozimi. Je pa pri nas morda vseeno drugače kot pri fantih."

"Vsekakor so rezerve v pristajalni fazi, tam malenkost izgubljam, napredovati moram tudi mentalno." Foto: Sportida

Pristajalna faza, glava ...

Čeprav sveži državni prvakinji – v sredo je v Planici na Bloudkovi velikanki ugnala vse rojakinje in se razveselila drugega naslova – v svetovnem pokalu ni šlo še nikoli tako dobro, se zaveda, da je prostora za napredek še kar nekaj. "Vsekakor so rezerve v pristajalni fazi, tam malenkost izgubljam, ampak povsem odvisno. Morda je bilo v Ramsauu že malo boljše, je pa res, da je tam skakalnica malo drugače speljana. Ob tem je pomembna še glava, tam moram še napredovati," meni 26-letnica, ki se tekem na Ljubnem ob Savinji veseli, manj pa tega, da še drugo leto zapored tam ne bo gledalcev: "Ljubno bo prazno, žal, že lani je bilo tako, a nimamo kaj."

Napredek je, manjkajo pa finese za piko na i

Pod Rajhovko bo del slovenske ekipe tudi Nika Križnar. Zmagovalka lanskega svetovnega pokala olimpijske sezone ni začela po željah. Po uvodnih prizoriščih ni skrivala slabe volje, se je ta po Klingenthalu in Ramsauu, kjer je bila v obeh serijah najdaljša (v finalu je izenačila rekord naprave), a sta ji doskoka odnesla precej točk, izboljšala?

"Grem korak za korakom, počasi že kažem skoke, ki so na precej visoki ravni, stopnjujem formo, manjkajo pa še finese, ki bi dale piko na i za res dober rezultat," pravi Nika Križnar. Foto: Sportida

"Moram reči, da se vidi neki napredek. Grem korak za korakom, počasi že kažem skoke, ki so na precej visoki ravni, stopnjujem formo, manjkajo pa še finese, ki bi dodale piko na i za res dober rezultat. Z Ramsauom sem že veliko bolj zadovoljna, čeprav ni bilo doskoka. Vem, da imam tukaj rezerve. Že v osnovi imam veliko težav s samim doskokom, saj pristajam s težiščem malo bolj nazaj. Zdi se mi, da bi pri drugem skoku, ki se mi ni zdel predolg, lahko lažje boljše pristala. Pri prvem sem videla, da sem nekoliko nižje v zraku in da je zelena črta zelo daleč, enostavno noge 'potegnila v rit' in ob tem - po domače - skočila v nočno posodico. Zavedam se, da je bila to povsem moja napaka," je zadnje preizkušnje opisala sedma skakalka svetovnega pokala.

Novosti dajejo motivacijo

Križnarjeva pozdravlja novosti v skakalni sezoni. Tako je na primer Ramsau združil moči s Hinzenbachom. Skakalke na obeh prizoriščih tekmujejo za t. i. alpsko krono, zmagovalka prejme 10.000 evrov. "Takšne stvari, ko je nekaj drugače, so mi zelo všeč. Tega pa celo fantje nimajo (smeh, op. a.). Presenečena sem bila in hkrati zadovoljna, da so se odločili za to. Vsaka taka sprememba v svetovnem pokalu deklet je dodaten plus, dodatna motivacija."

Sprememba se obeta tudi na Ljubnem ob Savinji, kjer bo med 30. decembrom in 1. januarjem na sporedu premierna Silvestrska turneja. Prihodnje leto se bo Ljubnemu pridružil še Beljak. Dekleta bodo imela, v nasprotju z zadnjimi leti, dve individualni preizkušnji, skakala bodo, kot je to tradicija na novoletni moški turneji, v parih. Tekmi bosta pod žarometi. Zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom gledalcev tudi tokrat ne bo.

"Ljubno bo letos drugačno, saj bo že potek tekmovanja drugačen. Ponavadi smo imele ekipno tekmo, na katerih bolj sproščeno skačem. Upam pa, da bo tudi na posamični šlo dobro. Žal mi je le, da ne bomo imele podpore navijačev ob skakalnici. Žal tukaj nimamo kaj, to ni v naši moči. Če bi imela čarobno paličico, bi takoj spremenila nekaj stvari. Najprej to, da bi bili navijači lahko na Ljubnem, ker je domača tekma, tukaj je največ navijačev in res je škoda, da jih ne bo," odsotnost občinstva obžaluje 21-letna skakalka.

Fantje po orla, dekleta po sovo

Obe posamični tekmi FIS svetovnega pokala bosta šteli v posebnem točkovanju za nagrado, ki jo bo prejela zmagovalka. Ob finančni nagradi ji bo pripadel še pokal v podobi sove. Ta bo precej večja od orla, ki ga prejme zmagovalec novoletne turneje štirih skakalnic. "Ne vem, kako velika bo, upam pa, da bom tako dobro skakala, da jo morda primem v roke," še pravi Križnarjeva.

Spored na Ljubnem ob Savinji, kjer bo glavna favoritinja vodilna v svetovnem pokalu Marita Kramer, se bo s treningom in kvalifikacijami začel v četrtek, v petek in soboto sledita tekmi.