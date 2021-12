Nov slovenski uspeh in nova zmaga za Kramerjevo, Križnarjeva rekordno

Zmagovalka petkove tekme v Ramsauu je vodilna skakalka svetovnega pokala Marita Kramer, na drugem mestu je pristala Nemka Katharina Althaus, na tretjem pa Urša Bogataj. Slovenski ekipni uspeh sta s petim in šestim mestom dopolnili Ema Klinec in Nika Križnar. Zadnja je s finalnim skokom, dolgim 96 metrov, izenačila ženski rekord skakalnice Kramerjeve. Do točk je prišla tudi 17. Špela Rogelj.

Smučarke skakalke so opravile z edino preizkušnjo v Ramsauu, na vrhu pa nič novega. Znova je z vso konkurenco opravila domačinka Marita Kramer, ki je na sedmi tekmi letošnjega svetovnega pokala še petič zmagala, le enkrat do zdaj ni končala na stopničkah, in sicer ko je v Nižnem Tagilu zasedla četrto mesto.

Marita Kramer je zmagala še petič v tej sezoni. Foto: Guliverimage Kramerjeva je vodila že po prvi seriji, ko je pristala pri 92 metrih in imela pred najbližjo zasledovalko Nemko Katharino Althaus slabih osem točk prednosti. Ta je v finalu nekoliko skopnela, Althausovo - obe sta v finalu skočili 90 metrov - je na koncu prehitela za dobre štiri točke.

Še 3,6 točke več je zaostala trenutno najboljša Slovenka v seštevku te zime Urša Bogataj, ki je tretji položaj držala že po prvem skoku (90 metrov), v drugo pa skočila meter manj.

Križnarjeva obakrat najdaljša, a ji je doskok odnesel točke

Na nehvaležnem četrtem mestu je končala Sara Takanaši, za njo pa sta se zvrstili Ema Klinec in Nika Križnar. Obe sta zadržali mesti iz prve serije. Križnarjeva je prav v obeh serijah skočila najdlje (93,5 metra in 96 metrov), imela kot ena od redkih pri obeh skokih malce pomoči vzgornika, a pri obeh poskusih se ji doskok ni izšel, telemarka ni bilo, tako da ji je doskok odnesel dragocene točke. S finalnim skokom, dolgim 96 metrov, je izenačila ženski rekord skakalnice Kramerjeve in prireditelje prisilila, da so za zadnjih pet tekmovalk znižali zaletno mesto.

Nika Križnar je v obeh serijah skočila najdlje, a ji je doskok odnesel precej točk. Foto: Guliverimage

Do točk je prišla še četrta varovanka Zorana Zupančiča. Špela Rogelj je v finalu izgubila štiri mesta in končala na 17. Preostali Slovenki, na kateri je računal v Avstriji – Katra Komar in Maja Vtič – sta obstali v kvalifikacijah.

Kramerjeva z zajetno prednostjo

Kramerjeva je z novo zmago še povečala prednost v svetovnem pokalu. Trenutno je pri 630, druga Althausova jih ima skoraj 170 manj, Bogatajeva je ostala tretja (395), Klinčeva je napredovala na četrto mesto (360), Križnarjeva ostaja sedma (271), Rogljeva je 14. (101).

V pokalu narodov vodijo Avstrijke (1.449 točk), druge so Slovenke (1.257), tretje pa Nemke (734).

Ramsau in Hinzenbach v skupni akciji za Alpsko krono Avstrijski organizatorji so predstavili novost, imenovano Alpska krona. Skakalka, ki bo na treh tekmah (petkove v Ramsauu in dveh februarskih v Hinzenbachu) zbrala največ točk, bo zmagovalka tako imenovane Alpske krone. Za nagrado bo prejela deset tisoč evrov. Avstrijska zveza upa, da bo Alpska krona tudi v prihodnjih sezonah del programa svetovnega pokala.

Pred Ljubnim še državno prvenstvo

Skakalke bodo imele zdaj dvotedenski tekmovalni premor v svetovnem pokalu, ta se bo konec leta nadaljeval na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo 31.decembra in 1. januarja opravile dve preizkušnji.

Slovenke bodo 22. decembra v Planici tekmovale še na zimskem državnem prvenstvu.

Izidi, Ramsau: 1. Marita Kramer (Avt) 261,0 (92,0/90,0 m)

2. Katharina Althaus (Nem) 256,9 (88,5/90,0 m)

3. Urša Bogataj (Slo) 253,3 (90,0/89,0 m)

4. Sara Takanashi (Jap) 251,3 (90,5/88,0 m)

5. Ema Klinec (Slo) 240,5 (88,5/84,5 m)

6. Nika Križnar (Slo) 238,2 (93,5/96,0 m)

. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 238,2 (87,0/90,5 m)

8. Eva Pinkelnig (Avt) 227,3 (86,0/84,0 m)

9. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 225,2 (89,0/83,0 m)

10. Yuka Seto (Jap) 224,3 (89,5/83,0 m)

17. Špela Rogelj (Slo) 207,0 (86,0/78,0 m) Svetovni pokal, skupno (7): 1. Marita Kramer (Avt) 630 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 461

3. Urša Bogataj (Slo) 395

4. Ema Klinec (Slo) 360

5. Silje Opseth (Nor) 336

6. Sara Takanashi (Jap) 302

7. Nika Križnar (Slo) 271

8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 253

9. Eva Pinkelnig (Avt) 191

10. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 157

14. Špela Rogelj (Slo) 101

17. Jerneja Brecl (Slo) 81

26. Nika Prevc (Slo) 49

