Slovenci so ekipno tekmo v Wisli pred dobrim tednom končali na tretjem mestu. Se bodo kmalu vrnili na to prizorišče? Foto: Guliverimage

Pretekli konec tedna je postalo jasno, da smučarski skakalci in skakalke v tej sezoni svetovnega pokala ne bodo tekmovali na Japonskem. Glavni razlog je otežen vstop v državo, saj so v deželi vzhajajočega sonca zaradi nove različice koronavirusa zaostrili ukrepe. Odpovedane so tekme v Sapporu (21.–23. januar) za skakalce in preizkušnje za skakalke na istem prizorišču (8.–9. januar) ter v Zau (14.–15. januar).

Dva januarska konca tedna na Poljskem?

Za gostiteljstvo moških preizkušenj so v akcijo že stopili Poljaki, ki želijo tekmi iz Sappora preseliti v Wislo. Poljska smučarska zveza je na Mednarodno smučarsko zvezo že oddala ponudbo za organizacijo dodatnega tekmovanja svetovnega pokala v smučarskih skokih. Fis naj bi o ponudbi odločila do konca tedna. Če se bo želja Poljakov uresničila, bodo skakalci dva zaporedna konca tedna preživeli prav v tej državi. 14. in 15. januarja bosta tekmi svetovnega pokala za skakalce v Zakopanah.

Wisla je bila zadnja leta prvo prizorišče sezone najvišje ravni, letos pa je tekmi gostila prvi konec tedna decembra.