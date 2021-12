"Zmagovalec pobere vse," so zapisali organizatorji prestižne novoletne turneje, ki bo letos doživela 70. izvedbo. Organizatorji so namreč ob jubileju ob podpori sponzorjev na široko odprli denarnico in znesek za skupno zmago zvišali za petkrat. Če je v zadnjih letih zmagovalcu ob zlatem orlu za skupno zmago pripadlo 20 tisoč švicarskih frankov, mu bo po novem sto tisoč švicarskih frankov (okoli 96 tisoč evrov).

Skupni denarni sklad skoraj 400 tisoč švicarskih frankov

Denarni sklad za celotno turnejo bo tako zrasel na 400 tisoč švicarskih frankov (384 tisoč evrov), saj bodo na vsaki od štirih postaj na tekmi in kvalifikacijah razdelili še 75 tisoč švicarskih frankov.

Kamil Stoch je eden od treh skakalcev, ki so novoletno turnejo dobili s štirimi zmagami. Poljak ima v zbirki tri skupne zmage. Foto: Sportida

"Lepo je, da s 70. turnejo začenjamo novo dimenzijo denarnih nagrad in da lahko zmagovalca turneje za njegov izjemen nastop nagradimo precej bolje kot prej. Rad bi se zahvalil vsem vpletenim, ki so to omogočili. Zvišanje denarne nagrade je posledica skupnega prizadevanja štirih organizacijskih odborov v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu ter nemške in avstrijske smučarske zveze. Vsi so res združili moči," je ob tem povedal predsednik turneje dr. Peter Kruijer.

Zmagovalec lahko ob predpostavki, da mu uspe skakalni grand slam in zmaga na vseh štirih postajah, prvič v zgodovini prejme več kot 150 tisoč švicarskih frankov. Do zdaj je to uspelo trem junakom. Kot prvemu pred natanko 20 leti Nemcu Svenu Hannawaldu, v sezoni 2017/18 Poljaku Kamilu Stochu, leto pozneje pa še Japoncu Rjojuju Kobajašiju.

Začetek 29. decembra, konec 6. januarja

Jubilejna skakalna turneja, ki bo prvi vrhunec olimpijske sezone, se bo tradicionalno začela v Oberstdorfu, kjer bodo skakalci kvalifikacije opravili 29. decembra. Sledila bo selitev v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo tekma na prvi dan novega leta, nato pa sledi avstrijski del turneje. Najprej Innsbruck, za konec 6. januarja pa Bischofshofen.

Peter Prevc je slavil v sezoni 2015/16. Foto: Sportida

Dve slovenski zmagi

Kot zadnji je zlatega orla osvojil Kamil Stoch, ki ima že tri skupne zmage. Od Slovencev sta do zdaj skupno zmago slavila dva. Prvi je bil Primož Peterka (1996/97), Peter Prevc pa je konkurenco ugnal v sezoni 2015/16, ko je slavil na treh od štirih postaj.