Šesto in enajsto mesto v Ruki na Finskem sta bili uvrstitvi, ki sta razveselili Petra Prevca ob prihodu v svetovni pokal. Na naslednji postojanki v Wisli se ni tako proslavil in na posamični preizkušnji osvojil 21. mesto, se pa je zato v soboto veselil tretjega mesta na ekipni tekmi, na kateri se je Slovenija celo spogledovala z zmago.

Foto: Reuters

"Po 14 dnevih lahko malce bolj ocenim svoje nastope. Kuusamo je bil predober, kar sem pričakoval. Se mi zdi, da sem imel tam srečo z razmerami. V Wisli ni bilo tako in sem bil že bolj zadaj. Če vzamemo vmesno pot, je to realna slika. Pred mano je še kar nekaj dela," je najstarejši od bratov Prevc pogledal proti uvodu.

Išče neobremenjenost

V zimski del sezone je vstopil z enotedenskim zamikom zaradi rojstva Oskarja, ki je na svet prišel nekoliko prej od pričakovanega. Trener Robert Hrgota je izpostavil, da takšni dogodki vlijejo športnikom dodatnega zagona in tako je bilo tudi pri Petru, da je bil v Kuusamu dobro razpoložen na skakalnici: "V bistvu ti da energijo, po drugi strani mirnost, da ne bom tri, štiri tedne čakal, kdaj bom letel domov. Zdaj je tako, da sem doma, ko sem doma. In ko grem od doma, grem, da nekaj naredim."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Izpostavil je, da mora napredek narediti na mizi, kjer se mu nekaj stvari podira: "Rad bi izpolnil svoje skoke. Da bi prišel na tekmo in odskakal neobremenjeno, odločno in brez napak."

S Cenetom dve rampi narazen

Ker so slovenski skakalci dobro razpoloženi na tekmah, ima dobro primerjavo že na treningu. In kako skače na skakalnicah v baznih taborih v Kranju in Planici v primerjavi s slovenskimi orli? "Tako kot na tekmi. S Cenetom (Cene Prevc, op. a.) isto. Zadnjič smo se hecali, ker je šel Cene dve rampi nižje in je skočil meter dlje kot jaz. In sem rekel, saj to je pa isto kot na treningu. Dve rampi sva narazen."

Foto: Sportida

Čeprav je Cene pozitivno presenečenje sezone in trenutno šesti skakalec, najstarejšega od bratov Prevc ni presenetil, saj ve, kako skače in trenira.

Tudi sam bi rad naredil preskok višje. Novo priložnost bo imel ta konec tedna v Klingenthalu, kjer pa je venomer nekaj časa iskal prave občutke, da se je s skakalnico udomačil: "Hitro bi rad ujel skakalnico in užival v zraku. V spominu imam, da je kar zahtevna vsako leto. Nikdar se ni naravno na hitro odvilo. Veliko smo premišljevali, kako popraviti iz skoka v skok. Treba je biti na strani metrov."