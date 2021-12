Da je športne uspehe težje braniti kot loviti ali osvojiti, bi znal povedati marsikateri športnik. To na lastni koži v novi sezoni občuti tudi zmagovalka zadnjega svetovnega pokala Nika Križnar. Po osmem in sedmem mestu v Nižnem Tagilu je odkrito priznala, da to še ni to, česar je sposobna. V Lillehammerju je dodala peto in sedmo mesto, naredila rezultatski korak naprej, a na tekmi ji ni uspelo združiti dveh dobrih skokov.

"Lahko rečem, da po Nižnem Tagilu nisem bila povsem zadovoljna, a v Lillehammerju sem z nekaj skoki pokazala, da spadam med top tri dekleta. A dva taka skoka bo treba pokazati na tekmi, ne na treningu. Tudi z enim samim na tekmi ne bo šlo, kar se je pokazalo na zadnji tekmi, ko kljub enemu vrhunskemu skoku ni šlo višje kot do 7. mesta. Preprosto moram na tekmi zbrati dva res lepa skoka. Spet moram uživati v skokih, ker to je bistveno. Če ne uživaš in se mučiš, je res težko. Nekako potrebujem preklop do dobrih skokov, potem bo lažje dihati skozi vso sezono."

"Morda sem si pred sezono zadala preveč, morda so bile preveč prisotne misli le o samem vrhu tekmovanja;" pravi branilka kristalnega globusa. Foto: Sportal

Kako veliko je mentalno breme po zmagoviti zadnji sezoni?

"Včasih mentalno težko, težko je odmisliti stvari. Zaradi skokov se velikokrat vznemirjam. Kadar ne gre, sem velikokrat precej razočarana in se težko pripravim na naslednji skok. Morda sem si pred sezono zadala preveč, morda so bile preveč prisotne misli le o samem vrhu tekmovanja. A nekajkrat sem že znala pokazati, da se kljub slabemu skoku znam osredotočiti in skočiti daleč. Bom pa morala biti konstantna, sproščena, predvsem pa brez forsiranja med tekmo. Pred tremi leti smo o takšnih rezultatih, kot jih dosegamo zadnje čase, le sanjali. Zdaj smo se stopničk prenajedli, malo smo se razvadili, zato smo toliko hitreje razočarani kot ekipa. Tudi če nismo na stopničkah, moramo biti veseli teh rezultatov," razmišlja Križnarjeva, ki se bo trudila predvsem za izboljšanje počepa.

Največ rezerv je v počepu. Foto: Guliverimage

"Ni nekega stabilnega počepa. Težko je razložiti gledalcem, saj se marsikomu počepi pri vseh zdijo enaki, a dejansko ni tako. Tu imam največ rezerve. Moram se 'dati na svoje stabilne počepe', kot sem jih imela lansko sezono. Ko urediš počep, gre vse skupaj precej bolj proti dnu, stvari se bolje izidejo. Osredotočiti se moram na počep, pa še nekaj je, kar moram izboljšati, a tisto bom zadržala zase (smeh, op. a.)."

Upa, da v Klingenthalu zažari

V petek in soboto skakalke v Klingenthalu čakata dve posamični tekmi. Foto: Reuters Skakalke bodo sezono danes nadaljevala v Klingenthalu, kjer bosta v petek in soboto posamični tekmi na večji napravi.

"V Klingenthalu smo bili kar nekajkrat, žal nekajkrat tudi izpadli, a tam sem znala pokazati kar lepe skoke. Želim si, da bi tam zažarela in morda skočila tudi na stopničke. Ne glede na to, ali mi je skakalnica ljuba ali ne, si za cilj vedno zadam, da poskušam na vseh skakalnicah pokazati svoje najboljše skoke. Velikokrat je seveda na tistih skakalnicah, na katerih ti ni šlo, težje preklopiti. Tako je pri meni na primer v Sapporu, kjer si res želim preklopiti in narediti korak naprej, ker ponavadi tam ne delujemo najboljše, tudi kot ekipi nam tam ne gre," dodaja 21-letnica, ki jo od Sappora - če bodo zdravstvene razmere in ukrepi dovoljevali - ločijo še tri postaje svetovnega pokala. Najprej Nemčija, nato Ramsau in še prvi vrhunec sezone, silvestrski konec tedna na Ljubnem.

Klingenthal, spored Četrtek, 9. december

18.00 kvalifikacije Petek, 10. december

15.00 posamična tekma Sobota, 11. december

9.00 kvalifikacije

10.30 posamična tekma