Bogatajeva le za vodilno Avstrijko, vse Slovenke na tekmo

Smučarke skakalke so se po Rusiji in Norveški preselile v Nemčijo, kjer so že opravile kvalifikacije za petkovo posamično tekmo (15.00). Zmagovalka kvalifikacij je vodilna v seštevku svetovnega pokala Avstrijka Marita Kramer, ki je odskočila od tekmica. Druga je bila Urša Bogataj, dve mesti za njo je končala Nika Križnar, med deseterico tudi Špela Rogelj. Tudi preostale tri Slovenke so se zanesljivo uvrstile na tekmo