Odlični Japonec pred petimi Norvežani, Cene Prevc pa takoj za njimi

Izidi, Klingenthal: 1. Rjoju Kobajaši (Jap) 262,8 točke (129,5/139,0 m)

2. Daniel Andre Tande (Nor) 260,2 (130,5/141,5)

3. Marius Lindvik (Nor) 256,6 (126,0/141,0)

4. Robert Johansson (Nor) 255,8 (128,0/139,5)

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 254,9 (128,0/138,0)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 247,5 (123,0/138,5)

7. Cene Prevc (Slo) 243,8 (123,0/136,5)

8. Constantin Schmid (Nem) 241,2 (127,5/134,0)

9. Junširo Kobajaši (Jap) 240,7 (128,5/135,0)

10. Philipp Aschenwald (Avt) 233,2 (128,0/128,5)

...

17. Lovro Kos (Slo) 220,7 (124,0/128,0)

23. Anže Lanišek (Slo) 216,5 (121,5/126,0)

... - brez nastopa v finalu:

41. Peter Prevc (Slo)

48. Timi Zajc (Slo) - brez tekme:

Domen Prevc Svetovni pokal, skupno (7): 1. Karl Geiger (Nem) 414 točk

2. Rjoju Kobajaši (Jap) 316

3. Stefan Kraft (Avt) 311

4. Anže Lanišek (Slo) 291

5. Markus Eisenbichler (Nem) 287

6. Halvor Egner Granerud (Nor) 285

7. Marius Lindvik (Nor) 251

8. Cene Prevc (Slo) 218

9. Killian Peier (Švi) 190

10. Robert Johansson (Nor) 183

...

17. Timi Zajc (Slo) 117

25. Peter Prevc (Slo) 80

28. Lovro Kos (Slo) 62

...

Domen Prevc diskvalificiran

V kvalifikacijah za drugo tekmo v nemškem Klingenthalu je bil od slovenske šesterice najboljši Cene Prevc s 129 metri in 120,1 točkami na 14. mestu. Drugi naš najboljši je bil Anže Lanišek s 127 metri in 114,8 točkami na 20. mestu. Peter Prevc je pristal pri 126 metrih in je s 110,1 točkami zasedal 30. mesto, Lovro Kos je na tekmo skočil s 128 metri in 109,8 točkami na 33. mestu, Timi Zajc pa s 120 metri in 102,9 točkami na 39. mestu. Žal je zaradi druge letošnje diskvalifikacije brez tekme ostal Domen Prevc.

S 137 metri in 135,2 točkami je tudi druge kvalifikacije dobil Japonec Rjoju Kobajaši pred Švicarjem Kilianom Peierjem, ki je skočil 135 metrov in je zbral 131,1 točk ter domačinom Karlom Geigerjem, ki je skočil 136 metrov in je zbral 131,0 točk.