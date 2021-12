Bogatajeva in Križnarjeva napovedali odlično soboto, kaj pa preostale orlice?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bržčas še posebej velja za dolžnice, predvsem Emo Klinec, ki se na veliki skakalnici v Klingenthalu v petek ni najbolje znašla in zasedla zanjo skromno 13. mesto. Pa tudi Jerneja Brecl (včeraj 19.) in Nika Prevc (25.) si zagotovo želita več.

Prva serija današnje tekme se bo začela ob 10.30, še prej, ob 9. uri pa si bodo morale skakalke mesto na tekmi zagotoviti v kvalifikacijah.

V teh bo od Slovenk prva skočila Nika Prevc (38), nato še Špela Rogelj (44), Jerneja Brecl (46), Nika Križnar (54), Ema Klinec 57) in Urša Bogataj (58).

Klingenthal, druga posamična tekma:

