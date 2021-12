Slovenke v boj za nove stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred smučarskimi skakalkami je prva posamična tekma v Klingenthalu, na kateri bomo videli tudi vseh šest Slovenk. Začela se bo ob 15. uri, naše skakalke so v kvalifikacijah znova napovedale boj za stopničke. Urša Bogataj je bila druga, Nika Križnar pa četrta.

Slovenske skakalke so tako v Nižnem Tagilu kot v Lillehammerju skočile na zmagovalni oder, v kvalifikacijah v Klingenthalu pa napovedale, da se bodo znova borile za najvišja mesta.

Najbolje sta s četrtkovim kvalifikacijskim skokom opravili Urša Bogataj, ki je zaostala le za vodilno v svetovnem pokalu, Marito Kramer, in Nika Križnar, ki je končala na četrtem mestu. Tudi preostale štiri so se zanesljivo uvrstile na tekmo, ki se bo začela ob 15. uri.

Kot prva iz ekipe Zorana Zupančiča bo nastopila Špela Rogelj (številka 18), sledile ji bodo Nika Prevc (22), Jerneja Brecl (25), Križnarjeva (37), Bogatajeva (37) in Ema Klinec (38).

V soboto jih čaka še ena posamična tekma (10.30), ob 9. uri so predvidene kvalifikacije.

Klingenthal, posamična tekma:



Brought to you by

Klingenthal, spored Petek, 10. december

15.00 posamična tekma Sobota, 11. december

9.00 kvalifikacije

10.30 posamična tekma

Svetovni pokal, skupno (4): 1. Marita Kramer (Avt) 330 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 285

3. Ema Klinec (Slo) 259

4. Urša Bogataj (Slo) 230

5. Silje Opseth (Nor) 158

6. Sara Takanashi (Jap) 157

7. Nika Križnar (Slo) 149

...

15. Jerneja Brecl (Slo) 51

20. Nika Prevc (Slo) 38

24. Špela Rogelj (Slo) 32

...

Preberite še: