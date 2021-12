Lanišek si je oddahnil, ker je bil na pravi strani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednje ime slovenske skakalne reprezentance na uvodu v sezono je tudi letos Anže Lanišek. Krstna zmaga in drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala sta osrednja vrhunca. Zaveda se, da je sezona še dolga, a je vesel, da je na takšen način vstopil v novo zimo.

Pogled na lestvico najboljših skakalcev je za slovensko zastopstvo spodbuden, saj imamo na drugem mestu Anžeta Laniška, ki za vodilnim Nemcem Karlom Geigerjem zaostaja 83 točk. Na šestem je nato Cene Prevc, pet mest nižje najdemo Timija Zajca, kaj kmalu za njim pa sta še Peter Prevc (20.) in Lovro Kos (24.).

Anže Lanišek je odlično vstopil v novo sezono in je drugi najboljši skakalec v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Za Laniška je bil uvod v novo zimo poseben. Na prvi postojanki v Nižnem Tagilu še ni bil povsem pri vrhu, a je nato vse skupaj pregriznil v Ruki na Finskem. Dočakal je zmago, s katero se je v preteklosti že večkrat spogledoval. Dobesedno čakal jo je, saj je moral v drugi seriji na vrhu skakalnice zaradi spremenljivih vetrovnih razmer v neizprosnem mrazu pri -20 stopinjah Celzija na svoj skok čakati debelih šest minut.

Vesel, da se je tokrat razpletlo njemu v korist

"Ko so mi ponudili odejo, sem zavrnil, ker se nisem želel spraviti v podrejen položaj. V glavi sem imel, da ne želim igrati reveža. Nisem želel razmišljati o mrazu. Pomembno je bilo, da sem se pred tem dobro ogrel. Da je to zelo pomembno, sem spoznal pred dvema letoma, ko sem v kvalifikacijah skočil zelo slabo prav zaradi tega, ker nisem bil ogret in bil posledično zakrčen," je povedal Lanišek.

Foto: Sportida

Bolj toplo pa mu je postalo v izteku skakalnice. Sprva zato, ker je skočil v cono zelene črte, ki pomeni, da je v igri prevzem vodstva. Ker je bil po prvi seriji prvi, bi to pomenilo premierno zmago. Čakal je na izpis številke ena na semaforju in naposled jo je na veliko veselje vendarle zagledal: "Takrat sem si rekel, pa ne spet Zakopane ... (v pretekli sezoni je v Zakopanah na podoben način ostal brez zmage, op. a.). K sreči sem bil tokrat na pravi strani črte in točk. Zadovoljen sem bil, da je končno uspelo," se je Lanišek še enkrat dotaknil dogodkov v Ruki.

V Visli mu je bilo težko pri srcu

Naslednja postojanka v Visli, kjer je v karieri že bil drugi, se mu ni izšla po željah. Na ekipni tekmi je dvakrat skočil slabše od pričakovanega, kar je Slovenijo stalo zmago. Kljub vsemu so naši orli zasedli odlično tretje mesto, kar je dober obet za nadaljevanje olimpijske sezone.

Foto: Guliverimage

"V Visli je bilo mešano, saj sem sam naredil nekaj napak, smolo pa sem imel tudi z vetrom. Po ekipni preizkušnji mi je bilo težko pri srcu. Moštveni kolegi so nas pripeljali do vodstva, na vrhu sem bil le še jaz. Ni ti vseeno, ko se ne izide. Tudi na posamični tekmi se mi ni izšlo tako, kot bi si želel," je poudaril Lanišek, ki je sicer zadovoljen z uvodom v sezono: "V skupnem seštevku sem res drugi, kar je lepo, vendar smo opravili šele s petimi od skupno 28 tekem."

Novo priložnost za podvige bo imel že ta konec tedna v Klingenthalu, kjer bosta v soboto in nedeljo posamični tekmi, danes pa bodo na sporedu kvalifikacije za sobotno preizkušnjo.