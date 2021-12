Poteza Nemcev buri duhove: To ni pošteno!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z 29. decembrom se bo začela jubilejna 70. novoletna turneja, tekmovalnim ekipam pa nevšečnosti povzroča organizator uvodnega prizorišča v Oberstdorfu. Na prvi tekmi prestižne turneje štirih skakalnic bodo nastopili le tisti, ki bodo imeli negativni test na okužbo z novim koronavirusom, ki bo moral biti opravljen v Nemčiji in z njihovimi testi. Legenda skokov Adam Malysz je nad potezo ogorčen in besen.

Lokalni organizator prve postojanke novoletne turneje v Oberstdorfu se je odločil za potezo, ki buri duhove. Direktor poljske skakalne reprezentance Adam Malysz je v pogovoru za skijumping.pl jasno spregovoril, kaj si misli o tem, in puščice uperil proti Nemcem.

Ti namreč zahtevajo od nastopajočih ekip kot pogoj za nastop na tekmi opravljen PCR-test na prizorišču, in sicer na njihove stroške, kar sicer ni praksa v svetovnem pokalu. Ekipe morajo namreč opraviti teste že v domovini in v večni imajo že dogovorjene pogodbe s ponudnikom PCR-testov, zato bodo zdaj nastali dodatni stroški.

"Nelogično je, nepošteno. Vsi smo cepljeni, vsak konec tedna Mednarodna smučarska organizacija (FIS) od nas zahteva negativen test, da sploh dobimo akreditacijo, zdaj pa si je organizator zamislil, da naj bi veljali le nemški testi. Kaj je drugače? Verjetno so narejeni na Kitajskem kot preostali. Očitno bodo tu dobili dodaten denar, saj so dvignili nagradni sklad za zmagovalca turneje," je bil besen Malysz.

Testiranje je načrtovano za 27. december, torej dan pred kvalifikacijami za prvo preizkušnjo, ki bo nato sledila 29. decembra. Zaplet Nemcev pomeni, da bodo morale ekipe priti na kraj prizorišča že 26. decembra. "Spomnimo se položaja pred letom. Nemški testi lahko vržejo posamezne skakalce iz ravnotežja. Takrat smo se borili za to, da bi naši skakalci lahko nastopili v Oberstdorfu," se je Malysz spomnil težkih trenutkov v lanskem letu, ko je bil rezultat testa na novi koronavirus pri Klemensu Muranki pozitiven, kar je bilo napačno, in s tem povzročil ogromno jeze ter besa v poljskem taboru.

Po pritožbi poljske reprezentance, za prižig zelene luči se je zavzel tudi poljski politični vrh, se je na novoletni skakalni turneji zgodil preobrat. Poljaki so bili na tretjem testiranju na novi koronavirus negativni in so lahko nastopili na lanski uvodni tekmi.

"Postopek FIS veleva, da mora vsak skakalec pred odhodom na prizorišče doma opraviti PCR-test v certificiranem laboratoriju. S tem se izognemo morebitnim zapletom v času potovanja. Nemci in lokalna skupnost imajo drugačen postopek za novoletno turnejo. Nepošteno je, da lahko nastopiš le na podlagi nemških testov. Raziskali bomo položaj in odreagirali, ker to ni pošteno," je bila nejevoljna legenda poljskih skokov.