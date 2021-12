Rekordno število skakalk v boj za zlato sovo

"Ljubno ob Savinji je do zdaj izpeljalo deset tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske in s ponosom lahko trdimo, da je mednarodna javnost navdušena nad organizacijo, obiskanostjo in gledanostjo tekem. Zato smo letos pristopili in prepričljivo zmagali v kandidaturi za silvestrsko turnejo," so ponosno sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Skakalci za zlatega oprla, skakalke pa za zlato sovo

Tokrat bosta obe posamični tekmi svetovnega pokala šteli tudi v posebnem točkovanju za prestižno nagrado, ki bo podeljena zmagovalki. V prihodnji sezoni se bo z dvema tekmama turneji pridružilo tudi prizorišče v avstrijskem Beljaku. Tako kot se moškim na novoletni turneji štirih skakalnic svet vrti okoli zlatega orla, se bo ženskam v novoletnem obdobju zavrtel okoli novega tekmovalnega koncepta s pokalom v podobi zlate sove.

"Novo dobo bo zaznamovala nova podoba. Sova je neustrašna, spretna, tiha, nežna, fotogenična in simpatična letalka, pogosta v Sloveniji in predalpskem prostoru," so prireditelji pojasnili izbiro posebnega silvestrskega pokala.

Za nastop na turneji se bo v kvalifikacijah pomerilo več kot 80 tekmovalk iz 19 držav, kar je rekordno število v primerjavi s preteklimi leti.

Žal bodo tekmovanja zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje okužb z boleznijo covid-19 potekala brez gledalcev.

Program tekem v Ljubnem: Četrtek, 30. december:

14:30, uradni trening

16:30, kvalifikacije Petek, 31. december:

15:15, poskusna serija

16:30, posamična tekma (sistem na izpadanje - KO) Sobota, 1. januar:

9:45, poskusna serija

10:45, kvalifikacije

16:00, posamična tekma (sistem na izpadanje - KO)

