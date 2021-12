V Avstriji navdušile kar tri Slovenke

Smučarke skakalke so zbrane v Ramsauu, kjer so se na petkovo posamično tekmo uvrstile štiri izmed šestih Slovenk. V kvalifikacijah so se kar tri uvrstile med najboljših šest, s tretjim mestom je najbolj izstopala Urša Bogataj, spodletelo pa je Katri Komar in povratnici Maji Vtič. Po tekmi v Avstriji sledi dvotedenski tekmovalni premor, nato pa mini silvestrska domača turneja na Ljubnem. Tekma bo skupaj s februarskima preizkušnjama v Hinzenbachu štela v seštevek za t.i. Alpsko krono.