Zaradi epidemije brez skokov na Japonskem, kaj zdaj?

V Sapporu so bile med 21. in 23. januarjem v moškem svetovnem pokalu predvidene tri posamične tekme na veliki skakalnici, a so zaradi pandemije novega koronavirusa in strogih vstopnih pogojev v državo organizatorji odpovedali vse tekme.

Podobna usoda je doletela tudi ženske tekme svetovnega pokala v Sapporu (8. in 9. januar) in Zau (14. in 15. januar), le da za ti postaji Fis še ni našla nadomestnih prizorišč.

Tudi spored moških tekmovanj v Titisee-Neustadtu bo nekoliko drugačen, saj bodo nadomestili dve od treh tekem iz Sappora, v petek, 21. januarja, pa bodo na vrsti kvalifikacije.

Pred odhodom na olimpijske igre, ki bodo v Pekingu med 4. in 20. februarjem, bodo tako v moški kot v ženski konkurenci tekme v nemškem Willingenu med 28. in 30. januarjem.