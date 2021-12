Optimizem vre iz moškega in ženskega tabora pred prvim vrhuncem sezone. Sicer jih v sredo v Planici čaka še državno prvenstvo, a so misli praktično v celoti navkljub prazničnemu obdobju usmerjene proti novim preizkušnjam v svetovnem pokalu.

V moški izbrani vrsti je jasno, da bo peterica Anže Lanišek, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Lovro Kos, ki ima prav tako že normo za olimpijske igre v Pekingu, v ponedeljek odpotovala na prvo prizorišče novoletne turneje v Oberstdorf, medtem ko je v zraku še ime zadnjega potnika.

Bo Jelar tista sprememba?

Domen Prevc zaradi slabe forme izpušča uvod, glavni trener Robert Hrgota pa se še ni odločil, kdo bo zapolnil izpraznjeno mesto. V igri je tudi Žiga Jelar, ki ga je bolezen covid-19 položila v posteljo in bil zato dlje časa odsoten. Postopoma je prihajal nazaj v pogon, zdaj pa naj bi na treningu že kazal spodbudne skoke.

Anže Lanišek je trenutno najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Splošna ocena je zelo dobra, z manjšimi nihanji, ali bolje rečeno spodrsljaji v Klingenthalu. Razen Klingenthala smo vsak konec tedna domov prišli z medaljami. To je že nek dosežek," je uvodni del sezone pokomentiral Hrgota, ki bi rad, da so njegovi fantje na prihajajoči 70. turneji štirih skakalnic konstantni: "Treba bo delati na tem, da se nam takšni spodrsljaji ne bodo dogajali, saj vemo, da si na novoletni turneji tega ne bomo mogli privoščiti. Sploh, če želimo ciljati na visoka mesta ali na medalje. Želim bolj konstantno nadaljevanje, manj nihanj in večjo samozavest," se je ozrl proti turneji.

Urša Bogataj je tretja skakalka svetovnega pokala.

Tudi ženski skakalni tabor že pogleduje proti svoji premierni mini turneji, ki bo potekala med 30. decembrom in 1. januarjem na Ljubnem ob Savinji, kjer bosta dve posamični preizkušnji svetovnega pokala, a na žalost skakalk brez gledalcev.

Če bo zmagovalec novoletne turneje v Bischofshofnu prejel zlatega orla, bo zmagovalka seštevka prve Silvestrske turneje, na kateri bodo v uvodni seriji tekmovale na izpadanje, prejele še simbolično nagrado sovo. V prihodnji sezoni se bo turneji z dvema tekmama pridružilo še prizorišče v avstrijskem Beljaku.

Močnejše ekipno kot posamezno

Trener slovenske A-reprezentance Zoran Zupančič, ki ima med najboljšo deseterico svetovnega pokala tri skakalke – Urša Bogataj je 3., Ema Klinec 4., Nika Križnar pa 7., v pokalu narodov pa zasedajo drugo mesto –, se na Ljubnem nadeja dobrih nastopov.

"Veliko bolj smo močni kot ekipa in ne kot posamezniki, zato me bolj zanimajo dosežki celotne ekipe. Vemo, da je cilj stopničk na vsaki posamični tekmi iz leta v leto težje dosegljiv. Marsikaj se lahko zgodi. Tu je 12 tekmovalk, ki lahko presenetijo in skočijo na zmagovalni oder. Več skakalk, kot jih bomo sami imeli med 12, več možnosti bomo imeli za stopničke. Marita (Kramer, op. a.) trenutno res prevladuje, a videli smo, da ni nepremagljiva, je pa najbolj stabilna. Za zdaj ji gre kot po maslu. A sezona je še dolga. Na koncu bo zmagala tista, ki bo najbolj stabilna," pravi Zupančič, ki pri varovankah vidi še kar nekaj rezerv. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po vseh izkušnjah vedo, kaj morajo narediti

"Štart je bil odličen. Približno tak, kot smo ga pričakovali. So pa zagotovo še rezerve. Vse tekmovalke niso s tistim, kar so prikazale, zadovoljne. Trenutno vidim malenkost več želje, da se te stvari spremenijo. Najtežje je, če ne veš, kaj narediti. A mi po vseh teh izkušnjah vemo, kaj je treba izboljšati. Nekaj se lahko naredi z danes na jutri, preostale stvari pa v 14 dneh, treh tednih, kar je dovolj časa, da to izvedemo do olimpijskih iger," dodaja trenerski šef, ki ga do Ljubnega čakajo še pestri dnevi.

Od srede do petka bodo v Planici opravili krajše priprave, v sklopu teh bo v sredo tudi državno prvenstvo, nato sledi prost praznični konec tedna, v začetku tedna še trening moči v telovadnici, nato pa že skoki na domačem Ljubnem.