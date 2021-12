Najboljši slovenski skakalec vstopil v novo kategorijo ljudi

Privržencem skokov ni jasno, včasih pa tudi skakalcem ne, zakaj je v smučarskih skokih nekdo na eni tekmi povsem na vrhu, nato pa pade v krizo ali obratno. V tej sezoni smo lahko to videli tudi pri junaku pretekle zime Halvorju Egnerju Granerudu, ki je odlično vstopil v novo tekmovalno obdobje. Zmagal in tretji je bil v Nižnem Tagilu.

Nato je sledil padec in dvakrat se sploh ni uvrstil na tekmo, v Wisli je bil na primer šele 48. Nihče ni razumel, kaj se je dogajalo z Norvežanom. Le teden po poljski postojanki se je spet dvignil v višave v Klingenthalu, kjer se je razveselil drugega in petega mesta. V smučarskih skokih to ni prav nobena redkost, saj so vzponi in padci nenehno prisotni.

"Moja laična ocena je, da so se Norvežani dobro odločili glede maž"

"To je čar skokov. Stvar je v tem, ali lahko toliko obvladaš sebe in tekmovalce, da so ta nihanja čim manjša. Verjemite mi, da bi Norvežani, ko so bili na nedeljski tekmi razporejeni od drugega do šestega mesta in so bile njihove predstave za prste oblizniti, raje imeli po tri med desetimi na več tekmah kot na eni pet med šesterico in na kakšni celo nikogar. Na rezultat lahko vplivajo majhne malenkosti, ker na primer nisi sproščen. Norvežani so se zelo dobro odločili glede maž, zato so se v Klingenthalu tako dobro odrezali – to je moja laična ocena. Ne da bi hitrost odstopala, le manj je bilo trenja. Ne verjamem, da bi tako hitro obrnili trend skokov," meni strokovnjak v smučarskih skokih Jelko Gros.

"Stvar je v tem, ali lahko toliko obvladaš sebe in tekmovalce, da so nihanja čim manjša." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In kako gleda na izkupiček slovenskih skakalcev? "Naši so začeli dobro, na zelo visoki ravni. Temu primerno imajo do sebe tudi večje zahteve. Na začetku si zadovoljen, če se uvrstiš na stopničke, potem na stopničke skoči še ekipa. Treba je poudariti, da imamo pet skakalcev, ki so skočili med deset, kar pomeni, da imajo po prvem mesecu svetovnega pokala že norme za olimpijske igre. To v ekipo prinaša mir," odgovarja Gros.

"Anže se bo našel hitro. Potreboval bo mir, da se umiri."

Anže Lanišek, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Lovro Kos so si priskakali normo za Peking, kjer bodo februarja olimpijske igre.

Po izvrstnem začetku in zmagi ter drugem mestu v Ruki se je tako kot Granerudu v tej sezoni nekoliko obrnilo navzdol tudi našemu najboljšemu skakalcu Lanišku. Sicer padec ni bil takšen kot pri Norvežanu, a se je nekoliko oddaljil od uvrstitev med najboljših deset. Vendarle pa je Lanišek v preteklih sezonah pokazal, da ima glavo na mestu in da ni nobene bojazni, da ne bi spet prišel v krog najboljših.

Foto: Guliverimage

Morda je prav zmaga, ki jo je tako dolgo čakal in ji je bil že nekajkrat zelo blizu, vplivala, da se je po veselju v Ruki nekoliko čustveno izpraznil. Tudi Gros verjame v njegovo vrnitev med najboljše, pa čeprav je že zdaj odličen četrti skakalec sezone: "Anže se bo našel hitro. Potreboval bo mir, da se umiri. Ko si na stopničkah in zmagaš, je to za vsakega nov svet, vstopiš v novo kategorijo ljudi. Potem pa nastanejo zahtevne razmere. To je svetovni fenomen. Pri skokih je pomembno, kako stoji las. Nenazadnje Lanišek uporablja povsem drugo strukturo smuči in podlago kot preostali tekmovalci. Z njegovo na primer drugi ne morejo skočiti, on z drugo. To je znak, kako mora vsak pri sebi zgraditi sistem zaupanja. Vesel sem, da je prišel tako visoko, in verjamem, da bo tudi v prihodnosti navduševal."

"Cene se je stabiliziral v poznih letih in zdaj je dober"

Vesel je tudi dosežkov Ceneta Prevca in drugih slovenskih skakalcev. Srednjega od bratov Prevc so mnogi pred leti že odpisali. Vztrajal je, šel skozi težke čase in zdaj dobil nagrado, saj je na osmem mestu v skupnem seštevku in se lahko pohvali s petimi uvrstitvami med najboljših deset v tej sezoni. To je lep dosežek in znak, da je konstanten.

Cene Prevc je naredil lep preskok. Foto: Sportida

"Cene je šel skozi zelo težko osebno obdobje, o katerem ne bi želel govoriti. Že lani je bil dobra podpora ekipi. Letos je mirno prišel v sezono. Od mladincev naprej je kazal enak visok potencial, le da se mu je v zadnjih letih mladinskih selekcij dogajalo nekaj posebnega. Stabiliziral se je v poznih letih in zdaj je dober," je povedal Gros in o tem, kaj ga je na začetku sezone na splošno presenetilo, dodal: "Najbolj negativno Poljaki. Še vedno čakam, da bi se priključili skakalci iz kakšnih drugih, manjših držav. Ta razlika med najboljšimi šestimi nacijami in drugimi je res zelo velika. Če gledam pozitivno, sem vesel in zadovoljen za Laniška in Kobajašija (Rjoju Kobajaši, op. a.). Oba sta se visoko postavila."