Nemci odgovarjajo Malyszevim očitkom

Organizatorji 70. novoletne turneje so se odzvali na besede športnega direktorja poljske reprezentance Adama Malysza, ki se mu ne zdi pošteno, da se morajo reprezentance dodatno testirati ob prihodu na prizorišče prve postojanke turneje štirih skakalnic, za to plačati dodaten denar in zaradi procedure morda celo en dan prej oditi na pot.

"Postopek FIS veleva, da mora vsak skakalec pred odhodom na prizorišče doma opraviti PCR-test v certificiranem laboratoriju. S tem se izognemo morebitnim zapletom v času potovanja. Nemci in lokalna skupnost imajo drugačen postopek za novoletno turnejo. Nepošteno je, da lahko nastopiš le na podlagi nemških testov. Raziskali bomo položaj in odreagirali, ker to ni pošteno," so na skijumping.pl v ponedeljek zapisali izjavo Adama Malysza.

Legendarni poljski skakalec, ki je zdaj športni direktor v tamkajšnji reprezentanci, je izpostavil drugačna merila in dodatne stroške ter logistične spremembe pred prihodom v Oberstdorf, kjer bo 29. decembra prva tekma novoletne turneje, kvalifikacije pa dan pred tem.

PCR-teste bodo morale reprezentance opraviti 27. decembra v Nemčiji, kar pomeni, da bodo morali nekateri na pot že dan po božiču, da bodo pravočasno prišli na prizorišče.

Zdaj se je oglasil generalni sekretar tekme v Oberstdorfu Florian Stern, ki je v intervjuju za sportschau.de povedal: "Za novoletno turnejo imamo covid-19 protokol, ki se je izkazal za uspešnega že v času nordijskega svetovnega prvenstva leta 2021. Protokol je v koordinaciji s FIS in lokalnimi zdravstvenimi oblastmi. Pravila ščitijo vse, ki bodo del tekmovanja."

Sicer za skakalce v času svetovnega pokala velja pravilo, da morajo za dvig akreditacije na posameznem prizorišču predložiti negativen rezultat PCR-testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Nemci zdaj zahtevajo, da se skakalci testirajo v Nemčiji z njihovimi testi, kar bo predstavljalo za posamezne reprezentance dodaten strošek, v poljskem taboru pa se pritožujejo, da bodo morali zaradi tega tudi nekateri en dan prej na pot.