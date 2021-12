Udarec za Norvežane: zamenjali celoten strokovni štab

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexander Stöckl je bil pozitiven na koronavirus in je trenutno v karanteni v Nemčiji. Foto: Sportida

Avstrijski skakalni trener na čelu norveške reprezentance Alexander Stöckl je izpustil nedeljsko preizkušnjo v Klingenthalu, ker je bil pozitiven na koronavirus. Tudi drugi test je bil pozitiven, zato so se v skandinavski reprezentanci odločili za korenito spremembo.

Norveški skakalci so v nedeljo blesteli na napravi v Klingenthalu. Največji uspeh v svetovnem pokalu jim je preprečil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Za njim se je zvrstilo pet Norvežanov, na sedmem mestu pa je bil nato odličen Cene Prevc.

A se norveškega uspeha ni mogel na trenerski tribuni veseliti Alexander Stöckl, ki je bil pozitiven na koronavirus. Avstrijski strokovnjak je trenutno v karanteni v nemški zvezni deželi Saški in upa, da bo lahko božič preživel v domovini skupaj z družino.

Pozitiven je bil tudi njegov drugi test, zato so se na Norveški smučarski zvezi odločili za ukrep. Zamenjali bodo celoten trenerski štab za naslednjo postojanko svetovnega pokala v švicarskem Engelbergu. Thomas Lobben bo zadolžen za reprezentanco do božičnih praznikov, pomagala pa mu bosta Trond Lindvik in Tore Oovregaard.

"Zadnji konec tedna je bil fantastičen. Že od štarta sezone smo na pravih tirnicah. Imeli smo nekaj smole, v nedeljo pa se je odprlo. Ekipni uspeh ima češnjico na torti v drugem mestu Daniela-Andreja Tandeja, ki se je vrnil po padcu v Planici. Računamo, da bomo nadaljevali v tej smeri, vendar ne moremo računati, da bomo imeli nenehno pet skakalcev v najboljši šesterici," je dejal Stöckl.