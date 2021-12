"Ko si enkrat na vrhu, bi bil rad spet tam, a moraš sprejeti, da vsakič ne gre"

Slovenska skakalka Ema Klinec je sezono začela z dvema skokoma na stopničke v Nižnem Tagilu, kjer je najprej pristala na drugem mestu, dan pozneje pa s prvo zmago v svetovnem pokalu za nekaj časa oblekla tudi rumeno majico. Pozneje se ji ni več uspelo zavihteti na zmagovalni oder, se mu je pa približala s petim mestom na zadnji postaji v Ramsauu.

"Generalno gledano so bile vse tri tekme zelo težke, razmere so bile res spremenljive, zaletišče pa nizko. Nekako so tiste, ki so bile res dobro pripravljene, prevladovale. Sama sem imela po začetku sezone morda manjša nihanja, tudi neodločnosti na teh treh tekmah, kar priznam. Je pa res, da sem zelo vesela, da sem kljub temu iztržila dobre rezultate. Zdaj se počutim spet "sveže", glava je na mestu. Pogledi so usmerjeni naprej in ne nazaj," o nastopih na zadnjih dveh prizoriščih, v Klingenthalu (13. in sedmo mesto) in Ramsauu, razmišlja četrta skakalka skupnega seštevka.

V Nižnem Tagilu je skočila do premierne zmage v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Po nove posamezne dobre rezultate

Od kod neodločnost? "V skokih se ta prikrade zelo hitro, morda se je malo neodločnosti nabralo še od poti. In tudi, ko si enkrat na vrhu, bi bil rad spet tam, a moraš včasih sprejeti dejstvo, da vsakič ne gre. Vsekakor sem si želela ostati na vrhu, a mi ni uspelo, toda zdaj grem po nove posamezne dobre rezultate."

Želja so stopničke, a ...

Na domačih tekmah si želi štirih dobrih skokov. Foto: Guliverimage Te bo lovila prihodnji teden na Ljubnem ob Savinji, kjer skakalke čaka premierna Silvestrska turneja, na kateri bo zmagovalka dveh posamičnih tekem – tako kot moška novoletna turneja bo prva serija potekala na izpadanje – prejela finančno nagrado in podobo v obliki sove.

"Lepo je, da imamo tudi dekleta nekaj svojega, da se trudijo in vpeljujejo takšne stvari tudi za nas. Bo pa to za vse nekaj novega," se veseli 23-letnica in dodaja: "Rezultatski cilji so jasni. Gre za domači tekmi, na katerih so seveda želja stopničke. A nehvaležno je govoriti o teh ali pa o zmagi. Letos sem zmagala z dvema odličnima skokoma, tako da sta cilja spet dva odlična skoka oziroma štirje."

Na Ljubnem ob Savinji se bo v četrtek začela premierna Silvestrska turneja, a gledalcev še drugič zapored na tem prizorišču ne bo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V četrtek začetek domače Silvestrske premiere

Tudi letos na Ljubnem gledalcev ne bo, a državna podprvakinja verjame, da jih bodo spodbujali na daljavo. "Ko smo izvedeli za to, smo bili vsi zelo razočarani. Letos so bili navijači res pripravljeni priti in nas spodbujati, a jih žal ne bo. Vem pa, da nas bodo spremljali in tudi navijali za nas od doma."

Spored na Ljubnem ob Savinji, kjer bo glavna favoritinja vodilna v svetovnem pokalu Marita Kramer, se bo s treningom in kvalifikacijami začel v četrtek, v petek in soboto sledita tekmi.