Janus jasno pokazal, kaj ga zanima

Z uspehom Eme Volavšek in njenim drugim mestom na tekmi svetovnega pokala v Ramsauu se je zanimanje za nordijsko kombinacijo v Sloveniji nekoliko dvignilo, a še vedno ne toliko, kot bi si odgovorni želeli. Selektor Goran Janus se zaveda, da zaledja v tem športu ni, a bi se to lahko spremenilo, poudarja. Za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici je napovedal medaljo.

Pred dvema letoma je legendarni skakalni trener Goran Janus, ki se je s slovenskimi skakalci veselil številnih uspehov, za številne presenetljivo vstopil v svet nordijske kombinacije. Osrednji cilj je bil in je še povezan z nordijskim svetovnim prvenstvom 2023 v Planici. "Gre v pravo smer. Upam, da bomo zdravi. Pogrešam bazo v nordijski kombinaciji. Treba je bilo spoznati ves protokol. To je bil zame izziv, zato sem tudi projekt sprejel. Medalja je cilj na svetovnem prvenstvu v Planici," je odločen selektor slovenske nordijske kombinacije.

Že v času, ko je deloval v smučarskih skokih, je imel takšno razmišljanje, vcepiti ga je poskušal skakalcem. Če v svojih vrstah še nima fanta za tovrstne podvige, je povsem drugače pri dekletih. Vid Vrhovnik je tisti, ki se je v tej sezoni kot edini vpisal med dobitnike točk, potem ko je bil dvakrat 29. Zato pa blestita mladi slovenski tekmovalki. Na zadnji postojanki v Ramsauu je z drugim mestom navdušila Ema Volavšek, ki je v skupnem seštevku na odličnem četrtem mestu. Dobro nastopa tudi Silva Verbič, ki se suka okoli najboljše deseterice.

"Naslednja postaja je zmaga"

Za zdaj so Norvežanke nepremagljive, a Janus verjame, da bodo tudi one padle. Jasno je povedal, kaj je naslednji cilj: "Toliko stvari je, da v enem stavku težko razložiš. Pri fantih sem vesel, da je Vid le dobil točke. Želimo še višje. Vse je zelo skupaj. V resnici bo treba imeti daljše rezultate in se ukvarjati s skoki. Jasno, tudi s teki. V skokih je treba razliko dobiti. V ženskem delu sem zadovoljen. Naslednja postaja je zmaga. Za to se bomo trudili."

Ema Volavšek je v Ramsauu skočila in pritekla do drugega mesta, prvih stopničk v karieri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Smola za predstavnice nežnejšega spola je ta, da v letu 2022 še ne bodo mogle nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, saj je disciplina mlada. V tem športu si prizadevajo za to, da bi se jim vrata odprla na prihodnjih leta 2026. Pri fantih ima za zdaj za Peking normo le Vid, do 16. januarja pa imajo preostali čas, da do nje priskačejo in pritečejo.

V primerjavi s preostalimi reprezentancami slovenska prav veliko finančnih sredstev nima na voljo, zato morajo fantje in dekleta delati skupaj: "Smo edina nacija, ki ima tekme z isto skupino ljudi. Vse ekipe imajo ločeno. Mi delamo skupaj. Zjutraj gremo skupaj in zvečer tudi skupaj pridemo. Ni tako kot pri skokih, na primer."

"Polovica iz skokov bi lahko prišla nazaj"

Pravega zaledja v tej disciplini nimajo, kar je največja težava. Janus verjame, da bi lahko tudi kdo iz skakalnega sveta prišel pod njihovo okrilje. In to je nazorno povedal: "V Sloveniji nam vse pobirajo skoki. Bazo pogrešam. Nekaj je. Ekipo za prihodnje leto, ko je svetovno prvenstvo v Planici, bomo sestavili. Imamo še mladince. Če se vpraša mene, ki sem v nordijski kombinaciji, bi lahko polovica iz skokov šla nazaj v kombinacijo."

Silva Verbič se suka okoli najboljše deseterice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sicer pa dela, ki ga je opravljal kot trener skokov in zdaj kot vodja nordijske kombinacije, ne more primerjati: "Pri skokih bi rekel, da je 'lahko'. Pri tekih je veliko stvari, sta dve disciplini. In ti dve se tepeta, zato so skoki bolj grobi, niso tako čisti. Pri skokih gre v podrobnosti, tu bolj na grobo. Razlike so velike."