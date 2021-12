Slovenska najstnica že poleti slutila, da lahko poseže visoko

Nordijske kombinatorke so v lanski sezoni dočakale premiero v svetovnem pokalu, sezona je zaradi odpovedi, ki jih je narekoval koronavirus, na koncu obsegala zgolj eno tekmo, na kateri sta slovenski predstavnici Ema Volavšek in Silva Verbič vknjižili 16. in 27. mesto.

Letošnje tekmovalno obdobje predvideva devet tekem, kombinatorke so opravile že z dobro polovico, po kateri je slovenski tabor lahko zadovoljen. Volavškova je na uvodu v Lillehammerju zasedla sedmo mesto, nadaljevala z dvema šestima, nato skočila tik pod zmagovalni oder, pred tednom dni pa v Ramsauu zaostala le za serijsko norveško zmagovalko Gydo Westvold Hansen. Da je pripravljena za zmagovalni oder, je 19-letnica vedela že po poletni sezoni, v kateri si je na grand-prixih trikrat priborila stopničke, podobnega mnenja je bil tudi glavni trener reprezentance za nordijsko kombinacijo Goran Janus.

Zaostala je le za norveško serijsko zmagovalko, ki je ta trenutek težko premagljiva. Foto: Sportida

Vedela, da je močna, a si ni želela naložiti preveč pritiska

"Nekako sem že po poletju vedela, da lahko tudi v zimski sezoni dosežem dober rezultat, nekaj več. Šla sem počasi in stopnjevala rezultate. Morda sem potrebovala nekaj časa, da sem dodobra prišla v tekmovalni ritem, a vsako tekmo je bil rezultat boljši, na koncu tudi stopničke, ki sem jih res vesela," pravi Volavškova, ki je v Ramsauu že po skoku zasedala drugo mesto, v teku pa ga zadržala: "Vedela sem, da lahko, da sem precej močna, da sem močnejša od Japonke, a nisem si želela naložiti prevelikega pritiska, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Lahko bi padla, lahko bi me povsem zmanjkalo in bi me tekmice ujele. V tekaški del nisem šla z mišljenjem, da bom zagotovo na stopničkah, ampak da moram tudi tek stoodstotno oddelati."

Zakaj nordijska kombinacija? Foto: Grega Valančič/Sportida "Vse skupaj se je začelo v Iliriji, v Mostecu. Do 15. leta si moral ob skokih še teči. Pri meni so sčasoma nekako videli, da mi tek kar gre. Najprej sicer nisem bila povsem za to, potem pa me je trener Rok Mandl, ki me je treniral do lani, prepričal. In super, da me je, ker zdaj sem tukaj in mi kar gre."

Malce večji napredek v skokih

Članica Ilirije je v skupnem seštevku svetovnega pokala na četrtem mestu, nedaleč za norveško dvojico, medtem ko je Westvold Hansen s petimi zmagami na petih tekmah daleč pred vsemi.

V zadnjem obdobju je napredovala v obeh disciplinah, a nekoliko bolj v skokih, pravi. Foto: Sportida

"Gyda je trenutno v svojem zmagovalnem ritmu, je zelo samozavestna, tako da jo je težko ustaviti. Ni nemogoče, a v tem trenutku precej težko," o trenutno najboljši nordijski kombinatorki meni Volavškova, ki je napredovala tako v skokih kot teku: "Morda sem nekoliko bolj napredovala v skokih, saj lani še nisem tako dobro skakala in ne bi štartala tako spredaj, kot štartam letos. Sem pa morala v glavi narediti kar veliko, da sem skoke s treningov prenesla tudi na tekmo. Pa tudi v teku, v katerem sem bila vedno boljša kot v skokih, sem vse boljša."

Na olimpijsko premiero bodo morale še počakati

Nordijske kombinatorke bodo sezono 6. januarja nadaljevale v Val di Fiemmeju, se med 21. in 23. januarjem ustavile v Planici, za konec pa sredi marca tekmovale še v Schonachu v Nemčiji.

Pred leti so načrtovali, da bi se kombinatorke kolegom na olimpijskih igrah premierno pridružile v Pekingu, a ne bo tako. Predvideno je, da bodo pod petimi krogi prvič tekmovale leta 2026, ko bo igre gostila Italija.

Medtem ko nordijski kombinatorci že desetletja tekmujejo na olimpijskih igrah, bodo kombinatorke na premiero morale počakati vsaj do leta 2026. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Žal mi je, da nas na olimpijskih igrah še ne bo. Želela bi tekmovati v Pekingu, ker vidim, da sem v formi, da bi se borila za najboljša mesta, a še vedno smo dekleta tako na začetku, da me ne preseneča, da še nismo na olimpijskem sporedu," Volavškova obžaluje, da jih na Kitajskem še ne bo, je pa zadovoljna, ker je svetovni pokal tekmovalno bolj bogat: "Mi je pa super, da imamo letos toliko tekem, saj smo lani imele le eno."