Peter Prevc se ne predaja

Pred petimi leti smo Petra Prevca pred odhodom na novoletno turnejo povprašali, ali bo z zadovoljstvom zapuščal Bischofshofen le, če bo kralj turneje. Njegov odgovor je bil: "Odvisno, kako se bo vse skupaj zasnovalo, zapletlo, kakšen bo vrh, razplet, razsnova. Če bom trikrat zmagal in enkrat zgrešil, bom zadovoljen. Če se bo zgodilo, da bom štirikrat peti, bo to realno stanje. Po osmih skokih se bo pokazala realnost. Kakršenkoli rezultat bo, se bo treba z njim sprijazniti."

Takrat je bil najstarejši od bratov Prevc v izvrstni formi in osrednji favorit za skupno zmago. V velikem slogu je pokoril tekmece in osvojil zlatega orla. Če ne bi bilo smole z vetrom v Oberstdorfu, bi se lahko pohvalil s pokrom zmag na prestižni turneji štirih skakalnic.

"Veliko razmišljam. Vse malenkosti želim nadzorovati."

Od sanjske sezone 2015/16 se je v šestih letih veliko spremenilo. Peter ne najde več pravih občutkov, da bi se približal najboljšim. Že njegove besede o ciljih za prihajajočo novoletno turnejo povedo veliko o ravni skakanja: "Da ostanem na turneji do konca. Da se nato podaljša za ves konec tedna. Dvigniti želim raven skakanja."

Foto: Sportida

Dobro je kazalo ob njegovem vstopu v zimo na Finskem, kjer je bil šesti in enajsti, a se je nato krivulja obrnila navzdol: "Z začetkom sezone nisem zadovoljen. Kuusamo je bil zelo dober, potem ni šlo v pravo smer. Po Visli smo rekli, da se bo videlo, kako je. Sposoben sem več. Tudi več pričakujem, a se na tekmi zgodi, da ne uresničim vsega, kar bi moral. Veliko razmišljam. Vse malenkosti želim nadzorovati. Tudi če nočem, se telo ne prepusti skakalnici."

V Engelbergu se je zbudil ob 4. uri zjutraj in začel razmišljati

Za šampiona njegovega kova je psihološko težko, ker je nekoč že bil na samem vrhu, zdaj pa mu ne uspevajo več takšni skoki, s katerimi bi si potešil dušo. Posledično ga vse skupaj žre: "Glede na to, da sem se v Engelbergu ob štirih zjutraj zbudil in o tem razmišljal, je dosti na tem."

Upa, da bo na novoletni turneji razprl krila in da ga bo poneslo daleč. Foto: Guliverimage

Rešitev vidi v tem, da bo več na skakalnici, kjer bo poskušal odpraviti stvari ter z dobrimi in dolgimi skoki pridobiti samozavest, sproščenost. " Pri skokih se nenehno ukvarjaš z malenkostmi. Če se ne, nisi v svetovnem pokalu. So se pa te malenkosti v preteklosti sešle in sem lahko napredoval. Ko mi je uspelo, sem dobil potrditev, da dobro delam. Sproščen sem bil in posledično šel lažje naprej. Ko ti ne gre, se ruši. Zdravilo bi bili dolgi skoki."

O tem, ali pri sebi vidi, da bi lahko v prihodnje spet prišel v igro za stopničke, je še povedal: "Lahko bi. Vse je mogoče. Vse, kar lahko naredim, je to, da treniram in se ne predam."