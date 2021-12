Cene Prevc ima razlog za nasmešek na obrazu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvih devetih tekmah se je Cene Prevc petkrat zavihtel med najboljšo deseterico. Najvišje je bil dvakrat na petem mestu. S tem, kar je opravil, je zadovoljen: "Po mojem sem res skoraj najbolj konstanten. To je tista kljukica, ki jo želim peljati skozi celotno sezono. V prvem obdobju sem oddelal tisto, kar želim. Veliko osebno zadovoljstvo je. Sezona je drugačna kot prejšnje. Veliko večkrat grem z nasmeškom s prizorišča kot prej."

"Turneja? Na vseh tekmah v finalu in ne biti diskvalificiran"

Dobrodošlo je, da ima v sebi še nekaj rezerv, kar pomeni, da bi lahko prišel tudi trenutek, ko se bo na posamični tekmi premierno uvrstil na zmagovalni oder. "Niti ne znam reči, ali so rezerve ali niso. Vem, da se napake na tekmah še pojavljajo. Vendar jih ne mislim iskati in namerno odpravljati. Iz tekme v tekmo grem. Na treningu se pojavijo tudi kakšni skoki, ki so še na višji ravni. Upam, da se bo izšel tudi na tekmi kak tak," pravi deveti skakalec sezone.

Na novoletno turnejo je odpotoval povsem miren. Foto: Reuters

Pred njim in skakalci je prestižna novoletna turneja. Vse skupaj se bo začelo s torkovimi kvalifikacijami v Oberstdorfu, kjer se dobro počuti. Leta 2016 je bil na tej skakalnici že osmi, na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu pa deveti. Da bi jo zaradi dobrega uvoda v sezono bolj nestrpno čakal, pri njem ne pije vode: "Glavni cilj mi je letos odskočiti vseh osem skokov. Biti na vsaki tekmi v finalu in ne biti diskvalificiran. Ravno letos grem bolj umirjeno, ker sem se prejšnja leta boril, da sem sploh lahko prišel nanjo. Bolj sem se pripravljal na tekmo celinskega pokala, da sem bil rezerva potem za vstop na turnejo."

"Bratsko rivalstvo je tako kot nekdaj"

V tej sezoni je prevzel štafetno palico najboljšega med brati, saj starejšemu Petru in mlajšemu Domnu ne gre po načrtih. Zlasti mlajši je daleč od želene forme in se sploh ni uvrstil v ekipo za turnejo štirih skakalnic. V zimi je dobil priložnost na štirih prizoriščih, a se niti enkrat ni uvrstil med dobitnike točk.

V tej zimi je najboljši od bratov Prevc.

Zato pa Cene izpostavlja, da ni nikakršnega rivalstva med brati in se veselijo uspehov drugega: "Bratsko rivalstvo je tako kot nekdaj. Med nami ga ni, v medijih je dobro za pisati. In mislim, da bo tako tudi ostalo. Mi smo takšni, da smo za drugega bolj veseli. Rivalstva niti ni. Če smo drug drugemu dodatna motivacija, je še toliko bolje."