Nedelja, 15. 3. 2026, 9.07
Smučarski skoki, Holmenkollen, kvalifikacije, ženske
Bo Nika Prevc na svoj 21. rojstni dan skočila do 40. zmage v svetovnem pokalu?
Potem ko je slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki si je že zagotovila veliki kristalni globus za skupno zmago, v soboto z izvrstnim finalnim skokom, dolgim 127 metrov, s petega mesta napredovala do svoje 39. posamične zmage v svetovnem pokalu, jo danes v Oslu čaka nov izziv. Na znameniti skakalnici na Holmenkollnu bo danes na sporedu še ena posamična preizkušnja, na kateri bo Prevc na svoj 21. rojstni dan lovila jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, prva serija pa bo na sporedu ob 14.20.
Poleg Nike Prevc si bodo mesto na tekmi v kvalifikacijah skušale priboriti še Nika Vodan, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Maja Kovačič in Katra Komar. Posebej spodbuden je bil včerajšnji nastop Eme Klinec, ki je pretekli teden prvič v tej sezoni nastopila v svetovnem pokalu, v soboto pa s 15. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev zime.
Holmenkollen, smučarski skoki, kvalifikacije (ž):
