Bo Nika Prevc na svoj 21. rojstni dan skočila do 40. zmage v svetovnem pokalu?

Potem ko je slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki si je že zagotovila veliki kristalni globus za skupno zmago, v soboto z izvrstnim finalnim skokom, dolgim 127 metrov, s petega mesta napredovala do svoje 39. posamične zmage v svetovnem pokalu, jo danes v Oslu čaka nov izziv. Na znameniti skakalnici na Holmenkollnu bo danes na sporedu še ena posamična preizkušnja, na kateri bo Prevc na svoj 21. rojstni dan lovila jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, prva serija pa bo na sporedu ob 14.20.