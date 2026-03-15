Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
15. 3. 2026,
9.07

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Holmenkollen Maja Kovačič Katra Komar Taja Bodlaj Ema Klinec Ema Klinec Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Nedelja, 15. 3. 2026, 9.07

9 minut

Smučarski skoki, Holmenkollen, kvalifikacije, ženske

Bo Nika Prevc na svoj 21. rojstni dan skočila do 40. zmage v svetovnem pokalu?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Nika Prevc | Nika Prevc bi lahko na svoj 21. rojstni dan skočila do svoje 40. zmage v svetovnem pokalu. | Foto Guliverimage

Nika Prevc bi lahko na svoj 21. rojstni dan skočila do svoje 40. zmage v svetovnem pokalu.

Foto: Guliverimage

Potem ko je slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki si je že zagotovila veliki kristalni globus za skupno zmago, v soboto z izvrstnim finalnim skokom, dolgim 127 metrov, s petega mesta napredovala do svoje 39. posamične zmage v svetovnem pokalu, jo danes v Oslu čaka nov izziv. Na znameniti skakalnici na Holmenkollnu bo danes na sporedu še ena posamična preizkušnja, na kateri bo Prevc na svoj 21. rojstni dan lovila jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, prva serija pa bo na sporedu ob 14.20.

Poleg Nike Prevc si bodo mesto na tekmi v kvalifikacijah skušale priboriti še Nika Vodan, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Maja Kovačič in Katra Komar. Posebej spodbuden je bil včerajšnji nastop Eme Klinec, ki je pretekli teden prvič v tej sezoni nastopila v svetovnem pokalu, v soboto pa s 15. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev zime.

Holmenkollen, smučarski skoki, kvalifikacije (ž):

Holmenkollen Maja Kovačič Katra Komar Taja Bodlaj Ema Klinec Ema Klinec Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc
