Po odličnih petkovih kvalifikacijah, v katerih je bil Domen Prevc prvi, Anže Lanišek pa tretji, sobotna tekma slovenskemu taboru ne bo ostala v lepem spominu.

Prevc je imel takoj po odskoku težave v zraku, izvlekel je 117,5 metra, kar pa je bilo premalo za finale. Končal je na 42. mestu.

"Žal pride tudi tak dan. Želel sem izvleči finale. Z mize me je dvignilo, mislil sem, da bo šlo, a je leva dila 'padla dol', popravljal sem, kar se je dalo, a ni šlo. Zdaj se je treba pripraviti na jutri," je Prevc v izjavi za nacionalno televizijo pojasnil, kaj se je dogajalo ob njegovem skoku.

Že v nedeljo bo imel priložnost za napad na 14. posamično zmago sezone, s katero bi se še približal rekordni številki 15, pod katero se je v sezoni 2015/16 podpisal njegov brat Peter.

Na današnji tekmi sta se v finale uvrstila le Lanišek in Žak Mogel. Prvi je v finalu pridobil 15 mest in končal na 14. mestu, Mogel pa je bil 28.

Prve zmage v karieri v svetovnem pokalu se je razveselil Švicar Gregor Deschwanden.