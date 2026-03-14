Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Sobota, 14. 3. 2026, 8.00

Holmenkollen, smučarski skoki, posamična preizkušnja (m)

Domen Prevc na znamenitem Hollmenkolnu do novega rekorda?

Domen Prevc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Svetovni pokal v smučarskih skokih se nadaljuje v Oslu, kjer bosta danes na znameniti skakalnici na Holmenkollnu na sporedu ženska (14.30) in moška preizkušnja (16.40). Slovenski orli so na Norveškem odlično razpoloženi. Domen Prevc je že na treningu z velikim naskokom prehitel vso konkurenco, v kvalifikacijah pa si je prvo mesto razdelil z Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Odličen slovenski konec tedna je s tretjim mestom v kvalifikacijah napovedal tudi Anže Lanišek.

Domen Prevc ima že zagotovljen veliki kristalni globus, šest tekem pred koncem sezone pa lahko napade še nekaj statističnih mejnikov. Med drugim tudi rekord po številu zmag v eni sezoni, ki ga s 15 zmagami še vedno drži njegov starejši brat Peter Prevc.

Poleg Prevca in Laniška sta se na tekmo uvrstila še Rok Oblak in Žak Mogel, medtem ko je Žiga Jančar obstal v kvalifikacijah.

V nedeljo bosta nad Oslom na sporedu še dve posamični tekmi, moška in ženska. Po vikendu v Oslu bodo do konca sezone sledili le še poleti v Vikersundu in nato veliki finale sezone v Planici.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
