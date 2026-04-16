Gregor Pavšič

16. 4. 2026
renault twingo Renault proizvodnja avtomobilov Revoz

Iz zakulisja Revoza: 300 avtomobilov na dan in nova upanja

Sprehod skozi Revoz: kako nastajajo twingi in kdaj bo tovarna spet delala tudi popoldne?

Obiskali smo tovarno Revoz v Novem mestu, kjer trenutno izdelajo blizu 300 avtomobilov dnevno - 60 odstotkov teh je novih twingov, prihodnje leto pa se nadejajo vnovične uvedbe dvoizmenskega dela. Kakšen je utrip tovarne, v kateri trenutno dela nekaj več kot 1.600 ljudi?

Renault twingo
Avtomoto Velik up Renaulta in Revoza: koliko bo stal in kaj zares zmore? To je prvi resen test.

Revoz | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Že med vožnjo iz Ljubljane proti Novemu mestu sem na avtocesti opazil vsaj tri tovornjake, ki so z Dolenjske proti logističnim vozliščem za nadaljnje razpošiljanje po Evropi vozili nove renault twinge. Električni malček, o katerem smo že podrobno poročali z mednarodne predstavitve in voženj v Španiji, je trenutno velik up novomeške tovarne Revoz. Ta je nekaj let z močno omejeno proizvodnjo dihala na škrge, uvedla le še enoizmensko delo in zato skupaj s slovensko državo vložila veliko prizadevanj ter denarja za sklenitev dogovora z Renaultom. Morda je pomagala tudi zamenjava na čelu Renaultove skupine, kjer je Luco de Mea zamenjal Francois Provost

Video - sprehod skozi tovarno v Revozu

Revoz | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Trenutno dnevno iz Revoza blizu 300 avtomobilov, od tega 60 odstotkov twingov

Kakorkoli že, Renault, Revoz in kitajski partner ACDC so twinga razvili v manj kot dveh letih. To je bil rekordno hiter razvoj za Renault, ključno vodilo pa je bila izhodiščna cena malčka pod mejo 20 tisoč evrov. Ta cilj je uspel in zdaj se za twinga ter Revoz začenja naslednja faza dokazovanja - prodaja na trgu in čakanje na še dva tehnično sorodna malčka (za znamko Dacia in Nissan), s katerima se želi Revoz v začetku prihodnjega leta vrniti na dvoizmensko delo.

Vsi trije avtomobili bodo za Revozovo uspešnost nepogrešljivi. Trenutno v tovarni dnevno izdelajo od 280 do 300 avtomobilov, od tega je približno 60 odstotkov twingov. Preostali del predstavlja še clio pete generacije, ki pa ga bodo prenehali izdelovati še pred poletjem. Takrat bodo predvidoma povečali proizvodnjo twinga. 

Revoz | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Dvoizmensko delo je realno za prvo polovico leta 2027

Trenutno delo poteka zato še vedno v eni izmeni, in sicer od šeste do 14. ure. Kot že rečeno, se vodstvo Revoza nadeja uvedbe dvoizmenskega dela v začetku prihodnjega leta, ko bodo začeli serijsko izdelovati še malčka Dacie in Nissana. O povratku na triizmensko delo (imeli so ga med leti 2018 in 2020) Jože Bole, generalni direktor Revoza, za zdaj še ne razmišlja. 

Pomembna bo seveda dobra prodaja električnih malčkov, ki bi lahko skupaj z azijsko in evropsko konkurenco precej pojačali pomembnost najmanjšega avtomobilskega segmenta. Ker se je prodaja po Franciji začela le še v Sloveniji, o zanimanju še ni mogoče govoriti z uradnimi številkami. V Sloveniji so še pred uradnim začetkom prodaje uspeli prepričati prvih sto kupcev. Načrt Renaulta v Sloveniji je mesečno prodati od 50 do 80 twingov.

Letna proizvodna kapaciteta Revoza je sicer 220 tisoč avtomobilov. Leta 2008 so dosegli rekordno proizvodnjo 211 tisoč avtomobilov. Lani so jih izdelali le še nekaj nad 70 tisoč. 

Revoz | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Vsak dan v Revoz pripelje 85 tovornjakov s sestavnimi deli

Vsak dan v Revoz pripelje 85 tovornjakov z vsemi potrebnimi sestavnimi deli, tovarna sicer sodeluje z 227 zunanjimi dobavitelji. V tovarni pri dostavi potrebnih sestavnih delov na posamezne enote pomagajo majhna avtonomna voziila, teh imajo trenutno 150. Zanimiv je podatek, da v celem letu povprečno tak voziček prevozi kar deset tisoč kilometrov. 

Revoz | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Na istih linijah delajo Slovenci in tujci, zaposlenih bodo očitno potrebovali še več

Proizvodnja avtomobilov v Revozu je že dobro utečena. Na proizvodnih linijah se trenutno še izmenjujeta twingo in stari clio, delajo tako domačini kot tujci in razmere med zaposlenimi naj bi bile dobre, čeprav je sindikat nedavno grozil s stavko. “Razmere ocenjujem kot stabilne. Poskušamo doseči še vedno pozitivno plačno politiko in obenem ohraniti konkurenčnost podjetja,” je na to temo povedal Bole. Glede na načrtovano širitev proizvodnje z novimi modeli bodo v Novem mestu očitno potrebovali še precej več zaposlenih. 

Preden avtomobil zapelje iz tovarne, vanj nalijejo šest litrov bencina oziroma baterijo napolnijo 80-odstotno. 

