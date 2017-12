Ko Dragić sname ščit in skrivnostni mladenič Prevcu ukrade poljub #2017

TOP brano na Sportalu

Glavnina najbolj branih zgodb tega leta na Sportalu je povezana z EuroBasketom , kjer so slovenski košarkarji z Goranom Dragićem na čelu postali evropski prvaki. Zelo številčno ste prebirali tudi sobotne intervjuje , v katerih smo gostili številne vrhunske športnike, tudi iz tujine, klike pa ste množično namenjali tudi rubriki Druga kariera , nogometu in zimskim športom.

Predstavljamo vam 20 najbolj branih zgodb na Sportalu, pri čemer smo izločili nosilne novice za posamezna ligaška tekmovanja.

Članek o presenečenju za Gorana Dragića - mama Dražena Petrovića mu je prek kolegov na Planet TV poslala Draženov dres ekipe NJ Nets - je bil najbolj bran članek lanskega leta na Siol.net. Njegovo ozadje, vključno z izjavami glavnih protagonistov, bomo predstavili jutri, danes bomo postregli zgolj s statističnimi podatki. Članek je dosegel krepko čez 330 tisoč ogledov, več kot pol milijona ogledov pa ima videoposnetek, objavljen na YouTubu.

Po branosti se mu je približal le članek, v katerem smo opisali nadaljevanje zgodbe, povezane s presenečenji (za) Gorana Dragića, Dan po tem, ko mu je ekipa Planet TV na novinarski konferenci izročila dres pokojnega Dražena Petrovića, ki je bil vzornik številnih ljubiteljev košarke in tudi Gogi pri tem ni izjema, je Dragič mamo Dražena Petrovića presenetil v studiu oddaje Dan. in ji izročil svoj reprezentančni dres. Članek je zabeležil več kot 110 tisoč ogledov.

Tretji najbolj bran članek na Sportalu je članek, v katerem smo predstavili skrivnostneža, ki je na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici preskočil varnostno ograjo in poljubil Petra Prevca. Kdo je drzni mladenič, ki je nase opozarjal tudi v letošnji predsedniški kampanji in na kolesarski dirki Po Sloveniji, si preberite v prispevku z naslovom Kdo je poljubil Petra Prevca in poskrbel za škandal.

Med bolj branimi vsebinami letošnjega leta so bili tudi intervjuju z vrhunskimi športniki in drugimi pomembnimi in nepogrešljivimi členi v njihovem življenju, ki jih že tradicionalno objavljamo v sobotnem terminu pod rubriko Sobotni intervju. Najbolj bran intervju lanskega leta je bil intervju z Mirjam Poterbin, mamo Luke Dončića, ki je v pogovoru za Sportal spregovorila o Lukovem odraščanju in njegovi ljubezni do žoge.

Tudi peti najbolj bran članek na Sportalu je povezan s košarkarsko evforijo, ki je Slovenijo zajela septembra, le da ne opeva njenih uspehov, ampak se posveča temnim finančnim platem. Stanje v slovenski košarki po tej plati ni ravno rožnato. Dogajanje smo vam približali skozi razmišljanje v članku z naslovom Priznajmo si: slovenska košarka je pred bankrotom.

Tudi šesti najbolj brani članek na Sportalu leta 2015 je posvečen košarki, natančneje slovenski navijaški evforiji, ki se je sredi septembra na vrat na nos preselila v Turčijo, kjer smo spremljali tekmo, ki je odločala o naslovu evropskega prvaka.

Naslednja zgodba na lestvici najbolj branih na Sportalu se dotika avtomoto športa. Tokrat vas niso zanimali uspehi motokrosista Tima Gajserja, ampak njegov padec na VN Latvije, ki se je izkazal za težjega, kot je sprva kazalo.

V drugem najbolj branem intervjuju lanskega leta je Darja Črnko, mama Ilke Štuhec, razkrila drugo plat smučarske pravljice, ki je vse prej kot sanjska.

Tudi osma najbolj brana zgodba na Sportalu se loteva EuroBasketa, naš dopisnik s prvenstva Jaka Lopatič pa je v njej popisal pot, ki so jo slovenski košarkarji prehodili do vzpona na evropski prestol.

Tudi na devetem mestu branosti najdemo sobotni intervju. Med drugim smo gostili Natalijo Gros, nekdanjo vrhunsko športno plezalko, ki je prvič po nepričakovani smrti svojega življenjskega sopotnika, režiserja, scenarista in fotografa Jureta Breceljnika spregovorila za javnost.

