Evforično, ljubeče, groteskno … Športne podobe, ki bodo spominjale na leto 2017 #foto

Ob izteku leta 2017 smo zbrali nekaj fotografij, ki so po naši oceni zelo glasno trkale na čustva navijačev in zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ostajajo v spominu tudi dolgo po tem, ko so se športna prizorišča že zdavnaj izpraznila.

Preberite in oglejte si še:

Začetek leta 2017 je bila sila razburljiv za rokometnega vratarja Matevža Skoka, ki je januarja v samo nekajdnevnem razmiku osvojil bron na svetovnem prvenstvu, potem pa se mu je rodil še otrok. Ganil ga je tudi sprejem pred Mestno hišo v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar

Športni navdušenec in šaljivec Žiga Papež Papster poskrbi za svojevrstno presenečenje v Planici. Takole je marca na zaključku sezone presenetil slovenskega skakalca Petra Prevca. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo letos izstopal predvsem zaradi športnih dosežkov in pestrega dogajanja v zasebnem življenju, pa si bomo zapomnili tudi naslednje podobe. Groteskni kipec, ki 'krasi' letališče na otoku Madeira, kjer je Ronaldo odraščal, in po novem nosi njegovo ime. Podobo kipa so pozneje zaradi številnih kritik in norčevanja spremenili. Foto: Reuters

Razočarani pa so bili obrazi slovenskih hokejistov na majskem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu, na katerem so izgubili vseh sedem tekem in na najhitrejši mogoči način izpadli v manj kakovostni rang reprezentančnega tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

Ameriški šprinter Justin Gatlin se klanja brazilski streli Usainu Boltu. Fotografija je nastala na letošnjem svetovnem atletskem prvenstvu v Londonu, kjer je Bolt nastopil še zadnjič v karieri in utrpel boleč poraz proti Gatlinu. V teku na 100 metrov je bil šele tretji, v štafeti pa je zaradi krčev moral odstopiti, kar je nekoliko pokvarilo njegovo slovo. Foto: Reuters

Kenijski atletinji Beatrice Chepkoech, ki je bila ena od favoritinj za zmago na letošnjem svetovnem atletskem prvenstvu, se je zgodila neverjetna napaka. V teku čez ovire na 3.000 metrov je pozabila na vodno oviro in se poslovila od vidnejšega dosežka na prvenstvu. Foto: Getty Images

V našem arhivu je največ podob z letošnjega EuroBasketa, ki ga je spremljal tudi fotograf agencije Sportida Vid Ponikvar. Med drugim je ovekovečil tudi trenutek, ko je Igor Kokoškov, selektor slovenske košarkarske reprezentance, tolažil srbskega selektorja Aleksandra Đorđevića, potem ko je Srbija v finalu evropskega košarkarskega prvenstva izgubila proti Sloveniji. Foto: Sportida

Mitja Krevs, novi državni prvak v maratonu, se bori s krči v zadnjih metrih ljubljanskega maratona. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Legendarni italijanski nogometni vratar Gianluigi Buffon ne skriva žalosti ob dejstvu, da se Italiji v dodatnih kvalifikacijah ni uspelo uvrstiti na SP 2018. Objema ga član švedske izbrane vrste, ki je v boju za SP izločila azzurre. Za 39-letnega čuvaja mreže je bila to zadnja reprezentančna tekma kariere. Foto: Getty Images

V znamenje nestrinjanja s politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezi z odnosom do temnopoltih so na številnih športnih prireditvah ameriški športniki himni pred začetkom tekme prisluhnili kleče na enem kolenu. Gibanje, ki ga je lani sprožil podajalec moštva San Francisca Colin Kaepernick, je hudo razjezilo Trumpa, ki je dejal, da je takšno dejanje nespoštljivo do ameriške zastave, države, vojakov in reševalcev. Foto: Reuters