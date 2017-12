Divji Američan kot z gorjačo potolkel tekmeca #video

Najboljši nokavti v boksu v letu 2017

Po najboljših in najodmevnejših zmagah v MMA smo se čez koledarsko leto sprehodili še v boksu. Videli smo marsikaj, tukaj je devet najboljših nokavtov, zraven pa smo dodali še epski obračun na Wembleyju.

Chris Eubank Jr. : Avni Yildrim (KO: 3. runda, 1:58)

Začnimo z britanskim boksarjem Chrisom Eubankom mlajšim, za katerega njegov oče, ki je bil prav tako izjemno uspešen boksar, meni, da bo še boljši, kot je bil Floyd Mayweather mlajši. Eubank je do zdaj izgubil le enkrat, ko ga je leta 2014 po točkah premagal Billy Joe Saunders, od takrat pa pometa s tekmeci in je trenutno eden najboljših boksarjev na svetu v super srednji kategoriji.

Angleški boksar je v začetku oktobra v Stuttgartu v četrtfinalu WBA - World Boxing Super Series odpihnil tudi turškega junaka Avnija Yildrima, ko ga je v tretji rundi z odlično kombinacijo desni plus levi kroše poslal na tla in dosegel že 26. zmago v svoji profesionalni karieri. Turku so se po močnem udarcu le 'obrnile' oči, potem pa se je zgrudil na tla.

Februarja čaka Eubanka nov velik obračun z rojakom Georgejem Grovesom, svetovnim prvakom v super srednji kategoriji po različici WBA.

Jermell Charlo : Erickson Lubin (KO: 1. runda, 2:41)

Smo že pri Američanu Jermellu Charlu, enem najboljših boksarjev lahke srednje kategorije, ki je letos dvakrat ubranil naslov svetovnega prvaka po različici WBA. Najprej je aprila iz ringa dobesedno vrgel rojaka Charlesa Hatleyja, oktobra pa še Ericksona Lubina. Oba nokavta bi se lahko znašla na naši lestvici, vseeno pa smo izbrali drugega, ki se je zgodil že v prvi rundi.

Lubina je položil udarec, ki ga ni pričakoval. ''Nisem videl, kaj prihaja. Počutil sem se dobro, potem pa me je zadelo,'' se je po tekmi čudil Lubin. Charlo pa je le vpil: ''Hočem Hurda, pripeljite mi ga.'' Govoril je o Jarrettu Hurdu, prav tako neporaženem Američanu (21-0) in svetovnemu prvaku po različici IBF.

Ray Beltran : Jonathan Maicelo (KO: 2. runda, 1:25)

Mehiški boksar Ray Beltran je maja v Madison Square Gardnu v New Yorku poskrbel za izjemno zmago. Perujskega nasprotnika je z enim samim udarcem poslal na tla in začel slaviti. Levi kroše je bil tako natančen, da je bilo dvoboja v trenutku konec.

Mehičan je v nadaljevanju leta po točkah premagal tudi Kostaričana Bryana Vazqueza in si prislužil dvoboj za prehodni WBO-svetovni naslov v lahki kategoriji. Beltran se bo februarja v Nevadi za prestižni naslov udaril z Namibijcem Paulusom Mosesom.

Aleksej Papin : Ismail Sillah (KO: 1. runda, 2:06)

V Lužnikih smo konec novembra v kruzerski kategoriji videli spopad domačega junaka Papina in Ukrajinca Sillaha. Vroč in s čustvi nabit dvoboj sosedov je že v prvi rundi na veselje domače publike dobil ruski boksar, ki je 54 sekund pred iztekom prve runde z serijo udarcev dosegel atraktivno zmago. Nesrečni Ukrajinec se je po udarcih, ki so deževali z vseh strani, le prekucnil na glavo.

Rus ostaja brez poraza. Na devetih dvobojih med profesionalci je devetkrat zmagal, osemkrat predčasno.

Ključna akcija se začne pri 2:40:

Mikey Garcia : Dejan Zlatičanin (KO: 3. runda, 2:21)

Američan mehiških korenin Mikey Garcia je na začetku leta 2017 v Las Vegasu končal zmagovito ero Črnogorca Dejana Zlatičanina in mu odvzel pas za najboljšega na svetu v lahki kategoriji po različici WBC.

Izkušeni boksar iz Podgorice je pred obračunom z Garcio nanizal 22 zmag, poraza ni poznal, v Las Vegasu pa je prvič med profesionalci s pomočjo Garcie 'zaspal'.

Ameriški boksar je Črnogorca v svet sanj napotil z neverjetnim desnim aperkatom, že tako omotičnega pa onesvestil še z izjemnim desnim krošejem.

Deontay Wilder : Bermane Stiverne (KO: 1. runda, 2:59)

Ameriški zvezdniški težkokategornik je novembra še šestič ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC. Branil ga je proti edinemu boksarju, ki ga do zdaj kot edinega ni premagal z nokavtom ali tehničnim nokavtom, a v New Yorku Kanadčan Stiverne tokrat ni imel niti najmanjših možnosti.

Wilder se je vanj že na samem začetku zapodil kot pobesneli bik in ga pokončal že v prvi rundi. Začelo se je z dvema nokdavnoma, po tretjem valu udarcev pa Stiverne ni več vstal.

Wilder je tekmecem pokazal, kako nevaren je. Številni menijo, da bi Američan premagal tudi britanskega junaka Anthonyja Joshuo. Morda bomo odgovor na to dobili že v letu 2018, govorice o tem veledvoboju so vsak dan glasnejše.

Daniel Dubois : AJ Carter (KO: 1. runda, 0:48)

Komaj 20-letni Britanec Daniel Dubois velja za vzhajajočo boksarsko zvezdo v težki kategoriji. Kako tudi ne, saj je že v svojem prvem letu med profesionalci dobesedno odpihnil šest tekmecev.

Še posebej grdo jo je skupil Američan AJ Carter, ki ga je trojni D, kot kličejo mladega Angleža, po dveh nokdavnih brutalno zadel še desnim krošejem in ga onesvestil. Zdravniška služba je Američana več minut spravljala k sebi.

Tukaj si kritike zasluži tudi sodnik, ki po drugem nokdavnu ni prekinil dvoboja, ampak je dopustil, da Američan tako rekoč brez obrambe prejme enega najmočnejših udarcev v težki kategoriji. Govori se, da je Dubois pred leti na enem izmed treningov nokavtiral tudi Anthonyja Joshuo, trenutnega kralja v težki kategoriji.

Zolani Tete : Siboniso Gonya (KO: 1. runda, 0:11)

Južnoafriški boksar Zolani Tete je na spektaklu v Belfastu v borbi za svetovni naslov v bantamski kategoriji po različici WBO v le enajstih sekundah premagal rojaka Sibonisa Gonyo. To je bil najhitrejši nokavt v vsej zgodovini boksarskih dvobojev, ki so šteli za svetovni naslov.

Tete velja za enega najboljših boksarjev na svetu v bantamski kategoriji, a da bo v Belfastu tako hitro pometel z nasprotnikom, ni verjel nihče. 29-letni boksar je v le petih sekundah z natančnim in močnim desnim krošejem nasprotniku zadal 'smrtni' udarec, po katerem se je Gonya le prekucnil na hrbet in negiben obležal na tleh. Sodnik je nekaj sekund še štel, a kmalu videl, da je vsega konec, še preden se je dobro začelo.

David Lemieux : Curtis Stevens (KO: 3. runda, 1:59)

Za enega najspektakularnejših nokavtom v letu 2017 je poskrbel tudi Kanadčan David Lemieux, ko je v Veroni v New Yorku v tretji rundi dvoboja srednje kategorije pometel z ameriškim boksarjem.

Lemieux je stopil korak naprej, tekmeca ranil z desnim krošejem, nato pa v tarčo – brado – zadel še z levim. Stevens je kot pokošen padel iz ringa. No, skoraj. Kako močan udarec je dobil, govori tudi dejstvo, da je Američan ring na koncu sicer pri zavesti zapustil na nosilih.

Anthony Joshua : Vladimir Kličko (TKO: 11. runda, 2:25)

Čeprav ni šlo za klasični nokavt, smo dvoboj med Joshuo in Kličkom vseeno uvrstili na listo najspektakularnejših zmag v letu 2017.

Angleški boksarski šampion je na velikem aprilskem spektaklu v Londonu na kultnem štadionu Wembley pred 90 tisoč gledalci porazil 41-letnega ukrajinskega veterana Vladimirja Klička, ki je nekaj mesecev pozneje namesto povratnega dvoboja izbral pokoj.

Nori dvoboj je bil poln preobratov. Ukrajinec je v prve težave zašel v peti rundi, ko je po silovitem napadu 14 let mlajšega Joshue končal na tleh in prvič poslušal štetje sodnika v ringu. Rundo pozneje je Kličko tekmecu vrnil z enako mero, Joshua je bil videti utrujen, a se je pobral in po nokdavnu spet prišel do sape.

Dvoboj se je nato malce umiril, borca sta po eksploziji v peti in šesti rundi morala varčevati moči, v enajsti rundi pa je Anglež spet odločno napadel, in čeprav se je Kličko po drugem nokdavnu – na tla ga je spravil brutalen aperkat – še vrnil v dvoboj, se je nekaj sekund pozneje znašel na vrveh brez prave obrambe pred težkimi udarci neporaženega 27-letnega Angleža.

Sodnik je dvoboj prekinil in velike zmage se je veselil Joshua, ki je tako dobil skoraj vse pasove v težki kategoriji. Manjkata mu le še tisti v WBC, ki ga že dolgo drži Wilder, in WBO, ki je v lasti Novozelandca Josepha Parkerja. Kaj lahko bi se z obema udaril v prihajajočem letu in postal boksar z vsemi pasovi.