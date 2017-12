V letu 2017 smo jih najbolj nestrpno čakali #video

TOP športni sprejemi leta 2017

Sprejem za košarkarske evropske prvake, dobrodošlica za smučarsko kraljico Ilko Štuhec in trikratni pozdrav bronastim rokometašem so bili največji letošnji športni sprejemi na slovenskih tleh. Še večja je bila športna evforija v tujini, tudi v neposredni soseščini.

Najboljše sprejeme v letu 2017 objavljamo v kronološkem vrstnem redu.

Pisal se je 30. januar, ko so ljubitelji rokometa pred mestno hišo v Ljubljani pozdravili četo rokometnega selektorja Veselina Vujovića, ki je na svetovnem prvenstvu v Franciji po neverjetni zmagi proti Hrvaški (31:30) osvojila bronasto medaljo.

[video: 61718 / ]

[video: 61716 / ]

"Presrečen sem. Dokazali smo, da smo ekipa in da je strup v majhnih stekleničkah," je pred več kot tisoč razgretimi navijači sporočil (poškodovani) kapetan Vid Kavtičnik, selektor Veselin Vujović pa ga je dopolnil: "Ste zlat narod. Zaslužite si te fante."

Sprejem v prestolnici, ki je marsikoga zmotil zaradi prisotnosti hmeljevega napitka na odru, pa sploh ni bil edini sprejem za slovenske rokometaše. Prvega so bili deležni že na zagrebškem letališču, potem pa so jih navijači presenetili še na mejnem prehodu Obrežje.

Maribor pozdravi smučarsko junakinjo

[video: 61862 / ]

Na koledarju smo na debelo obkrožili tudi 19. februar 2017, ko so Mariborčani natančno en teden po smukaškem zmagoslavju na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu na posebnem sprejemu glasno pozdravili Ilko Štuhec. 26-letna Štajerka je na sprejemu potočila nekaj solz, a večkrat poudarila, da se še ne želi povsem prepustiti čustvom, saj jo čaka še zadnji del sezone z bojem za mali kristalni globus.

Foto: Matjaž Vertuš

Norija na Kongresnem trgu

Slovenski športni navdušenci pa se bodo še posebej spominjali 18. septembra 2017, ko so dočakali dragocen tovor iz Istanbula. Do zadnjega kotička napolnjen Kongresni trg je pričakal slovenske košarkarje, ki so z osvojitvijo naslova evropskega prvaka dosegli enega največjih ekipnih uspehov slovenskega športa. Košarkarje je kljub dežju pričakalo več kot deset tisoč navijačev, ki so večji del septembra dihali s košarkarji, poseben sprejem, špalir, pospremljen z vodnimi curki, pa so jim že na Brniku pripravili gasilci.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nepregledne množice tudi čez mejo

Številni evforični sprejemi so se v tem letu dogajali tudi v tujini. Enega večjih so pripravili v soseščini. Več kot deset tisoč hrvaških ljubiteljev športa je na Trgu bana Jelačića množično pozdravilo hrvaško vaterpolsko reprezentanco, ki je julija osvojila naslov svetovnega prvaka v vaterpolu. V finalu so z 8:6 premagali domačine, Madžare.

Izredno čustvenega sprejema so bili septembra deležni tudi srbski košarkarji, ki so se z Eurobasketa vrnili s srebrnimi kolajnami. Četo stratega Aleksandra Đorđevića je v Beogradu pozdravilo več kot 20 tisoč navijačev.

Posebne dobrodošlice pa so že tradicionalno deležni zmagovalci lige NBA. Letos je ta čas pripadla ekipi Golden State Warriors, ki so bili v končnici boljši od Clevelanda. Poseben sprejem so jim junija pripravili doma v Oaklandu, kjer naj bi šampione pozdravilo več tisoč navijačev. To je bil že drugi naslov Bojevnikov v zadnjih treh letih.

Enega največjih športnih trenutkov pa so oktobra dočakali tudi navijači na Islandiji. S svojim znamenitim pozdravom so v prestolnici Reykyavik počastili članke nogometne reprezentance, ki so se prvič uvrstili na svetovno nogometno prvenstvo. Država, ki ima zgolj 300 tisoč prebivalcev, je najmanjša država, ki ji je to uspelo. Islandski predsednik Gudni Th. Johannesson je dejal, da gre za enega največjih uspehov islandskega športa.