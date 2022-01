Uradno: Vranješ ni več selektor Slovenije

Kar se je napovedovalo že takoj po koncu evropskega prvenstva, se je danes uresničilo. Ljubomir Vranješ ni več selektor slovenske rokometne reprezentance. "Tako kot velja za vso slovensko rokometno in športno javnost, z rezultatom na prvenstvu nismo zadovoljni niti na Rokometni zvezi Slovenije," so sporočili z RZS. Njegov naslednik naj bi bil znan v prihodnjih tednih.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na odločilni tekmi evropskega prvenstva za preboj v drugi del tekmovanja potrebovala zmago proti Črni gori, a je neprepričljiva zasedba Ljubomirja Vranješa izgubila (32:33) in nepričakovano, z le eno zmago in dvema porazoma, ekspresno hitro končala prvenstvo. Po velikem razočaranju so se v javnosti hitro pojavile špekulacije, da se bo švedski strokovnjak Ljubomir Vranješ po dveh letih poslovil od mesta selektorja Slovenije, to se je danes tudi uradno uresničilo.

"Zavedamo se, da je razočaranje veliko. A del športa so tako zmage kot porazi. Četudi se zadnji med seboj razlikujejo. Kot vselej bomo na Rokometni zvezi Slovenije opravili podrobnejšo analizo in poskušali ugotoviti, kaj je botrovalo enemu od najskromnejših nastopov naše izbrane vrste na največjih tekmovanjih. Ob tem ni mogoče zanemariti dejstva, da v kolektivnem športu zmaga ali poraz nista nikoli odvisna od enega posameznika," so v izjavi za javnost zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

Slovenci po razočaranju, izpadu z EP Foto: Reuters

Bobinac in Vranješ: Spremembe so nujne

Vodstvo RZS je takoj zatem že naredilo prve poteze. Danes dopoldne je predsednik RZS Franjo Bobinac opravil telefonski razgovor z Vranješem, med drugim pa sta govorila tudi o odgovornosti selektorja in njegovega strokovnega štaba. "Strinjala sta se, da so spremembe nujne in da je zadnji rezultat veliko razočaranje. Način, na katerega se je vse skupaj zgodilo, je nesprejemljiv," so sporočili iz RZS.

Franjo Bobinac je danes opravil telefonski razgovor z Vranješem. Foto: Sportida

Prav tako se je danes na izredni seji sestalo predsedstvo RZS, ki je selektorju Vranješu podalo nezaupnico. Obenem so z njim dosegli dogovor o sporazumnem koncu sodelovanja. Selektorju Vranješu se je Predsedstvo RZS zahvalilo za dosedanje sodelovanje na obeh evropskih prvenstvih in svetovnem prvenstvu ter še posebej za uvrstitev v polfinale pred dvema letoma na Švedskem, pri nadaljnjem delu pa mu zaželelo vse dobro.

Sobotni intervju z Ljubomirjem Vranješem tik pred odhodom na EP:

Novi selektor znan v prihodnjih tednih

Na seji so zbrani razpravljali tudi o nadaljnjih korakih, s katerimi bi krivuljo uspešnosti moške članske reprezentance znova obrnili navzgor. Eden od najpomembnejših dejavnikov pri tem bo izbor novega selektorja in njegovega strokovnega štaba. Novo ime na čelu slovenskih rokometašev naj bi bilo znano v prihodnjih nekaj tednih. Kot glavne kandidate za selektorsko mesto se v javnosti najglasneje omenja Slovence Borisa Deniča, Branka Tamšeta, Uroša Zormana in tudi trenutnega selektorja Avstrija, Aleša Pajoviča.

"Rokometna zveza Slovenije bo še naprej nadaljevala svoje delo v smeri razvoja igralcev na vseh ravneh, krepitve strokovnjakov in strokovnih ekip ter stalnega povečevanja finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev, nujnih za nadaljnji razvoj vrhunskega rokometa v Sloveniji," so še zapisali pri RZS.

Vranješ je imel sicer pogodbo z Rokometno zvezo Slovenije (RZS) sklenjeno do olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, po izpadu na letošnjem prvenstvu pa so sodelovanje končali. Oseminštiridesetletni Šved je selektorski mandat začel decembra 2019, ko je zamenjal Črnogorca Veselina Vujovića. Pod njegovim mandatom je Slovenija osvojila četrto mesto na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 in deveto mesto na lanskem svetovnem prvenstvu v Egiptu, na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu pa se ni prebila na lanske poletne olimpijske igre v Tokiu. Vranješ je po dveh letih zapustil selektorski stolček Slovenije. Foto: Guliverimage Pred Vranješem so bili selektorji, nekateri od njih tudi v dveh mandatih, še Tone Tiselj, Miro Požun, Slavko Ivezič, Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Niko Markovič, Kasim Kamenica, Zvonimir Serdarušić, Boris Denić in Veselin Vujović.

Preberite še: