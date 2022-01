Po polomu Slovencev: Še Alfred Hitchcock si ne bi mogel izmisliti boljšega scenarija

Medtem ko slovenski mediji danes poročajo o klavrnem nastopu slovenske rokometne reprezentance na 15. prvenstvu stare celine, celo o polomu in katastrofi, pa so na drugi strani razumljivo evforični črnogorski mediji, ki slavijo svoje rokometne junake. Ti so se kljub osiromašeni zasedbi zaradi okužb s koronavirusom pogumno zoperstavili favoriziranim Slovencem, jih premagali s 33:32, se prebili v nadaljevanje prvenstva, Slovence pa poslali domov.

"Zlati levi, Simić je svetovno čudo," so se danes razpisali na črnogorskem portalu Vijesti. Zmago nad Slovenci v Debrecenu primerjajo s čudežem.

"Ranjena Črna gora, ki je zaradi korone igrala brez treh branilcev, je premagala eno najboljših ekip v Evropi, Slovenijo, ki je pred dvema letoma igrala v polfinalu, in se uvrstila v glavni del tekmovanja na 15. evropskem prvenstvu. 'Levi' so večkrat zaostajali za štiri gole, a so z velikim srcem in neverjetnim karakterjem prišli do zmage, največje v zgodovini našega moškega rokometa," so zadovoljni pri Vijestih.

Pohvalno besedo so našli za sleherni člen igralske zasedbe. Rokometaši so si upali, prevzemali odgovornost, bili so natančni in srčni ter nesebični, a najbolj je sinoči izstopal vratar črnogorske reprezentance Nebojša Simić, ki je ob koncu ubranil tri sedemmetrovke, ki bi lahko povsem obrnile rezultat.

Tudi na spletnem portalu Press pišejo o veliki zmagi črnogorskih rokometašev. "Črna Gora piše zgodovino: Nebojša Simić uničil Slovenijo," so povzeli sinočnje dogajanje v Debrecenu, kjer se je odločalo o napredovanju v drug krog prvenstva.

"Črna gora je poskrbela za senzacijo in se prvič v zgodovini uvrstila v glavni del evropskega prvenstva. Vratar Nebojša Simić v prvem polčasu ni ubranil ničesar, a je takrat, ko je bilo najpomembneje, začaral napadalce nasprotnika in Črno goro pripeljal do sanj. Čudeži se dogajajo, v čudeže je treba verjeti in čudež se je zgodil," so povzeli sinočnji večer.

Pogovarjali so se tudi s selektorjem Zoranom Roganovićem, ki je prepričan, da za črnogorske rokometaše ni omejitev, in pohvalil njihovo mentalno trdnost.

Razplet tekme so ocenili kot neverjeten, kot nekaj, česar v zgodovini rokometa še nismo videli. "Še sam Alfred Hitchcock, mojster suspenza in srhljivk, si ne bi mogel izmisliti boljšega scenarija. Ampak življenje piše scenarije, kakršnih si človeška domišljija ne bi mogla izmisliti, in ravno to se je zgodilo v Debrecenu. Čudež," so še prepričani pri spletnem portalu Press.com.me.

"Ni evforije, je pa to velik uspeh. Samo nebo je meja, ti fantje zmorejo ogromno," je navdušen selektor Roganović. "Nihče ne ve, kaj vse se je zgodilo, koliko smo trenirali. Fantje so mentalno izredno močni. Skozi vse mogoče so šli, skozi pekel in pokazali, da so lahko v vrhu evropskega rokometa. Ti fantje imajo zlat potencial. Zame je to samo začetek, to bom povedal tudi fantom. Gremo naprej, kjer bomo še močnejši," sporoča strateg črnogorske reprezentance, ki se je zadnje dni precej ukvarjala s koronavirusnimi okužbami v svojih vrstah.

Tudi v hrvaških medijih odmeva preobrat, ki so ga pripravili Črnogorci:

Črnogorci se zdaj selijo v Budimpešto, kjer bodo v drugem krogu tekmovanja zaigrali proti Franciji, Hrvaški, Islandiji, Madžarski ali Nizozemski, poraženi Slovenci pa se vračajo domov.

