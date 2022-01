Nekdanji slovenski selektor brez milosti: Nisem presenečen

"Vse je drvelo navzdol že na svetovnem prvenstvu v Egiptu, nadaljevalo se je na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, nato se je ta pot le še stopnjevala in to, kar se je zgodilo na Madžarskem, zame ni nobeno veliko presenečenje, ampak odraz napačnih odločitev v zadnjih dveh letih," po polomu in hitrem izpadu Slovenije z evropskega prvenstva meni njen nekdanji selektor Tone Tiselj.

Tri tekme in le ena zmaga, tak je izkupiček slovenske rokometne reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu. Kljub temu da Slovenci pred prvenstvom niso na glas govorili o končnem cilju, pa je izpad po prvem delu prvenstva za vso slovensko športno javnost velik neuspeh. Slovenci so po zmagi nad Severno Makedonijo proti Danski in Črni gori povsem pogoreli in tako po letu 2016 šele drugič v zgodovini Slovenije turnir stare celine zapuščajo že po prvem delu prvenstva.

Ljubomir Vranješ je bil po izpadu razočaran. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Četudi je bil poraz Slovenije proti Črni gori za večino nepričakovan, pa nad razpletom prvenstva za slovensko izbrano vrsto ni presenečen nekdanji selektor Tone Tiselj, ki je s Slovenijo leta 2004 na domačem EP osvojil srebrno odličje. "Vsi zdaj gledajo in analizirajo tekmo s Črno goro, a v resnici ta tekma sploh ni bila težava. Težave so namreč nastopile že po evropskem prvenstvu na Švedskem, saj je od takrat Rokometna zveza Slovenije, vključno s trenerjem Ljubomirjem Vranješem, vlekla same napačne poteze, na kar sem opozarjal, vendar strokovni svet ni deloval. Vranješ kot Šved s povsem drugačno miselnostjo ne razume našega okolja. Vse je drvelo navzdol že na svetovnem prvenstvu v Egiptu, nadaljevalo se je na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, nato se je ta pot le še stopnjevala in to, kar se je zgodilo na Madžarskem, zame ni nobeno veliko presenečenje, ampak je odraz napačnih odločitev v zadnjih dveh letih," je prepričan Tiselj.

Povsem drugačno okolje

Ob tem ima 60-letni rokometni strokovnjak v mislih najprej že izbiro selektorja. "Vranješ prihaja iz povsem drugačnega okolja. Njegova mentaliteta, slog vodenja in igralci, s katerimi deluje na Švedskem ali v Sloveniji, se razlikujejo kot dan in noč. Način, na katerega trener deluje na Švedskem ali v Nemčiji, nikakor ne pride v poštev v Sloveniji, ker gre za povsem različna okolja. Nihče Vranješu tudi ni povedal, v kakšno okolje prihaja. Strokovni svet je tu povsem zatajil, ni bilo nobenih razprav, vse so zaprli v ozkem krogu in sprejemali napačne odločitve," pravi Tiselj, ki se je ob novem doseženem dnu slovenske reprezentance ozrl v njeno preteklost.

Slovenci so razočarano sklenili tudi kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Po evropskem prvenstvu na Švedskem, kjer se je vzpostavilo neko zaupanje igralskega kadra do trenerja, sploh po tisti zmagi nad Švedsko, se je vzpostavila tudi hierarhija, kjer je bilo jasno, katerih osem igralcev je glavnih, kateri so tisti, ki prihajajo. Temu je sledila tudi energija, vloge so bile dobro razdeljene, igra je bila kakovostna. Nato pa so se začele velike improvizacije, ki so se nadaljevale vse do zdaj."

Šest polčasov, šest različnih postav

Po njegovem je bil zanimiv kazalnik tega, v kakšnem stanju je reprezentanca, že na kvalifikacijskem olimpijskem turnirju, kjer je slovenska reprezentanca šest polčasov začela v šestih različnih postavah. "Tudi na današnji tekmi oziroma vsem prvenstvu je bilo enako. Nismo vedeli, kdo so nosilci igre, ne vemo, kdaj kdo koga zamenja, ob tem pa ni nobene energije in jaz mislim, da se je zaupanje z vsakim tekmovanjem bolj rušilo. Mislim pa, da je v reprezentanci tudi kakšno gnilo jabolko, ki ne želi, da bi bil Vranješ selektor še naprej, vsaj takšen občutek imam," pravi Tiselj.

Prav tako meni, da Slovenija na igrišču nima pravega vodje oziroma pravega kapetana. "Vse skupaj je bila čista improvizacija, niso uporabljali znanstvenih metod, ki smo jih pri delu uporabljali pred 20 leti. To so psihološki profili, sociometrični testi, posvet s strokovnim svetom … Nekoč, ko sem bil selektor, sem moral pisati poročila, se zagovarjati pred strokovnim svetom, s katerim smo vse zadeve tudi predebatirali. Zdaj to ne obstaja in zame se ni zdaj zgodilo nič dramatičnega, saj sem nekaj takšnega tudi pričakoval," pojasnjuje.

"Že prva tekma s Severnimi Makedonci, kjer smo si vsi še nekoliko zatiskali oči, da je bila težka. V resnici reprezentanca Severne Makedonije ni bila nikoli slabša, kot je zdaj. Mi pa smo jo komaj premagali ob tem, da je bil naš vratar naš najboljši igralec." Foto: Reuters

"Že prva tekma s Severnimi Makedonci, kjer smo si vsi še nekoliko zatiskali oči, da je bila težka. V resnici reprezentanca Severne Makedonije ni bila nikoli slabša, kot je zdaj. Mi pa smo jo komaj premagali ob tem, da je bil naš vratar naš najboljši igralec. To je najnižja raven reprezentance, odkar smo se osamosvojili," je bil jasen nekdanji trener Krima in ob tem dodal: "Že dolgo poudarjam, da nismo le izgubili stika s svetovnim rokometnim vrhom, ampak je rokomet tudi v Sloveniji že pred nekaj časa izgubil mesto vodilnega kolektivnega športa, saj sta zdaj odbojka in košarka daleč pred nami. Vprašanje je, kaj bo v prihodnosti. Jaz sem napovedal, da bo ženski rokomet čez dve leti skoraj izumrl. Bil sem mnenja, da bo imel moški večjo perspektivo, ampak se bojim, da po olimpijskih igrah slovenski rokomet zares ne bo več to, kar je bil nekoč. Na to opozarjam že štiri leta, a se nič ne zgodi, zato osebno nisem presenečen," pravi nekdanji trener Krima, s katerim je dvakrat osvojil ligo prvakinj.

Kako naprej?

Ob tem se je Tiselj ozrl tudi proti prihodnosti. "Če hoče Slovenija doseči še kaj resnega, bi bilo treba marsikaj očistiti in začeti znova. Vse te odločitve sprejemajo poslovneži, ki športnega sveta ne razumejo. Športni svet je veliko bolj zapleten kot pa poslovni in za rezultat ni dovolj le, da nekaj vložiš, temveč je tu mnogo več dejavnikov, ki se morajo med seboj sestaviti. Žal vsaka napačna poteza vleče voz navzdol in mislim, da od evropskega prvenstva na Švedskem ni bila narejena niti ena pravilna poteza," še meni Tiselj.

Preberite še: