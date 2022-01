Incident v vrstah slovenskih tekmecev, ki odmeva #video

Črna gora bo današnji nasprotnik Slovenije v boju za napredovanje v drugi del evropskega prvenstva. To je za črnogorsko reprezentanco sedmo evropsko prvenstvo, na krilih zmage nad Severno Makedonijo pa so samozavestni Črnogorci prepričani v svoj uspeh tudi na današnji tekmi proti Sloveniji.

Poleg odmevne zmage na vročem balkanskem obračunu s Severno Makedonijo, ki so ga Črnogorci dobili z 28:24, pa je veliko prahu dvignil tudi veliki spor med številnimi navijači Makedoncev in črnogorskimi rokometaši. Po koncu srečanja so po spletu zaokrožili posnetki in fotografije, ki so pokazali, kako so se igralci v zelenih dresih po koncu tekme pogovarjali z občinstvom, jasno pa je bilo, da komunikacija med obema stranema ni bila prijetne narave. Dan po tekmi pa je v javnosti zaokrožila informacija, da je rokometaš Črne gore Marko Lasica po koncu tekme zaploskal svojim navijačem, se podal proti makedonskemu sektorju in pljunil.

Makedonski navijači niso bili navdušeni nad potezo črnogorskega rokometaša. Foto: Guliverimage

Makedonski navijači, ki so bili po drugem porazu svoje ekipe vidno razburjeni, so se hitro odzvali, a so Lasici na pomoč priskočili soigralci, med drugim tudi Vasko Ševaljević, ki se je navijačem nasprotne ekipe za dejanje svojega soigralca tudi opravičil. Stanje se je nato hitro umirilo, čeprav je s posnetka razvidno, da so bili Makedonci nad gesto Lasice zelo razburjeni, črnogorski igralci pa so bili deležni tudi številnih grdih besed. Kljub razgretemu vzdušju je Lasica poskrbel za potezo, ki nikakor ne spada na rokometno igrišče.

"Želim se opravičiti makedonski javnosti in pojasniti situacijo. Vso tekmo so me makedonski navijači zasipavali s kovanci in pljuvali, po tekmi pa je eden izmed navijačev makedonske reprezentance pljunil, ko sem bil v njegovi bližini. Izgubil sem živce in naredil napako, zato se opravičujem," je dan po neprijetnem dogodku v svoj bran dejal Lasica.

"Zelo cenim makedonsko občinstvo, njegovo predanost reprezentanci in klubom. Toda ti posamezniki, ki se tako obnašajo, niso navijači. Vujovića je sinoči s tribune zadela tudi steklenica. Je pa moj odziv vreden obsodbe in se opravičujem za svojo potezo," je svoje dejanje dan po tekmi skušal pojasniti Lasica, ki ga je disciplinska komisija Evropske rokometne zveze zaradi njegovega dejanja kaznovala s pet tisoč evri kazni.

Radojica Čepić se ni ustrašil odgovornosti. Foto: Guliverimage

A v vrstah črnogorske reprezentance so na neljubi incident hitro pozabili in se ekspresno obrnili proti pripravi na današnjo tekmo s Slovenijo. Na prvenstvu je z dvema dobrima predstavama nase opozoril tudi član Celja Pivovarne Laško, 20-letni Radojica Čepić. "Hitro smo pozabili zmago s Severno Makedonijo, saj nam je ta le pustila odprte možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja. Naše delo tako še ni opravljeno. Najpomembnejša tekma bo s Slovenijo, ki bo ključ do napredovanja. Vemo, da nam napredovanje lahko prinese tudi remi, vendar nikoli ne moreš igrati na neodločen izid. Moramo iti na zmago," je dejal član Celja.

Čepić je prepričan, da lahko v obračunu s sicer objektivno bolj kakovostnim tekmecem odločita tudi velika želja in srčna igra. "Zelo smo motivirani in le če razmišljamo o zmagi, jo bomo lahko tudi dosegli. Slovenija je zelo dobra ekipa, nekaj igralcev je z mano v klubu v Celju, preostali pa igrajo v zelo dobrih evropskih klubih. So zelo izkušeni, a prepričan sem, da lahko tekmo na našo stran prevesi naša velika želja. Tako je bilo tudi proti Makedoncem, saj smo v tekmo vstopili veliko bolj motivirani od njih," je za črnogorske medije pred današnjim pomembnim srečanjem s slovensko reprezentanco še dejal Čepić.

Preberite še: