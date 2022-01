Vesela novica za Slovence, ki nimajo več prostora za napake

Pred slovensko rokometno reprezentanco je danes, vsaj do zdaj, najpomembnejši obračun na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci se bodo v neposrednem obračunu za napredovanje v drugi del prvenstva ob 18. uri udarili s Črno goro, ki je prav tako kot Slovenija po dveh tekmah pri eni zmagi. V slovenskem taboru so se po težkem sobotnem porazu z Dansko že pobrali in so osredotočeni na to, da uresničijo prvi zadani cilj pred prvenstvom. V ekipo se je po okužbi s koronavirusom vrnil tudi vratar Aljaž Panjtar.

"Vsaka naslednja tekma je za nas najpomembnejša," je vodilo, ki mu slovenska rokometna reprezentanca zavezana že od začetka letošnjega evropskega prvenstva. A zdaj je za Slovenijo res prišla najpomembnejša tekma prvenstva, ki bo odločila o usodi slovenskih rokometašev. Slovenci so na prvi tekmi turnirja v četrtek porazili Severno Makedonijo, proti Danski pa so po dobrem prvem polčasu v drugem povsem razpadli in izgubili s kar enajstimi goli razlike. Kljub težkemu porazu so v slovenski reprezentanci hitro strnili vrste verjamejo, da bodo proti neugodnim Črnogorcem vendarle pokazali, česa so zares sposobni. V drugi krog tekmovanja jih pelje le zmaga.

Ljubomir Vranješ verjame v uspeh svojih varovancev. Foto: Reuters

"Čaka nas tekmec, ki je po sobotni zmagi nad Severno Makedonijo zelo samozavesten in igra dober rokomet. Zavedamo se, kaj nam ta tekma prinaša. Gre za zadnjo tekmo v prvem delu in kdo zmaga se bo uvrstil v naslednji del. Vemo, kako pomembno srečanje bo in na to se pripravljamo. Če pogledamo srečanje z Dansko, se lahko iz tega veliko naučimo in hkrati črpamo za ta obračun. A v drugem polčasu smo izgubili fokus in tudi na tem moramo delati na tekmi s Črnogorci. Pomembno bo, da vseh 60 minut igramo našo igro in damo vse od sebe," je pred srečanjem dejal selektor Slovenije, Ljubomir Vranješ.

Vesela novica iz slovenskega tabora V slovensko reprezentanco se je po okužbi s koronavirusom vrnil vratar Aljaž Panjtar. Ta je bil pozitiven pred prvo tekmo evropskega prvenstva proti Severni Makedoniji. Rezultat PCR-testa, ki so ga člani slovenske izbrane vrste opravili tik po prihodu v Debrecen, je takrat pri Panjtarju pokazal pozitiven rezultat. Vratarja Gorenja Velenja so takoj umaknili v izolacijo, stran od preostale zasedbe, zdaj pa je dobil zeleno luč za vrnitev v slovensko zasedbo. Po pravilniku EHF se je lahko 30-letnik aktivnostim reprezentance znova pridružil po najmanj petih dneh karantene in dveh negativnih rezultatih PCR-testov. Vranješ lahko tako znova računa na tri vratarje, poleg Panjtarja ima na voljo še Jožeta Baznika in Urha Kastelica.

Osredotočenost vseh 60 minut

Slovenski selektor je v soboto v drugih 30 minutah lahko le nemočno spremljal predstavo svojih varovancev, ki so bili proti razpoloženim Dancem povsem nebogljeni. "Mislim, da v soboto v drugem polčasu nismo bili osredotočeni na prave stvari. Nasprotniku smo dovolili hitre zadetke, nekaj smo tudi grešili. Z minuto odmora sem skušal stvari ustaviti, a ni šlo. Proti takšni ekipi potrebuješ vsaj 50 minut izjemne igre, a nam to ni uspelo," je pojasnil Vranješ, ki verjame, da se bo njegova ekipa zdaj pokazala v pravi luči.

Ali se bodo Slovenci po današnji tekmi veselili? Foto: Reuters

A to zagotovo ne bo preprosto, saj bodo Slovencem nasproti stali Črnogorci, ki bi z morebitno zmago poskrbeli za velikanski uspeh svoje reprezentance na evropskih prvenstvih, saj so se na dozdajšnjih šestih turnirjih, na katerih so igrali, le enkrat uspeli prebiti v drugi krog. Njihov najboljši izid je 12. mesto iz leta 2008, zmaga nad Severno Makedonijo pa je bila šele njihova druga na dvajsetih tekmah. A kljub temu so Črnogorci v zadnjih letih naredili velik napredek, kar so dokazali tudi s sobotno zmago nad Severno Makedonijo. Eden izmed ključnih mož njene zmage nad balkanskimi tekmeci je bil vratar Nebojša Simić, ki je zabeležil 13 obramb. S šestimi zadetki sta na drugi strani igrišča voz Črne gore proti zmagi vlekla levi krilni Miloš Vujović in srednji zunanji Božo Andjelić.

"Pričakujem, da bomo celotno tekmo odigrali tako kot prvi polčas proti Danski." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadnji obračun Črne gore in Slovenije sega v leto 2018 in evropsko prvenstvo na Hrvaškem, na katerem so bili Slovenci boljši z 28:19. Slovenci se tako danes nadejajo nove zmage. "Pričakujem, da bomo celotno tekmo odigrali tako kot prvi polčas proti Danski. Igrali smo res timsko, obramba je delovala res super, nismo veliko grešili in upam, da bomo tudi proti Črni gori na podoben način odprli tekmo in zdržali vseh 60 minut. Tekme na prvenstvu se vrstijo ena za drugo in čimprej je treba pozabiti uspeh ali neuspeh," je pred tekmo dejal steber v slovenski obrambi Blaž Blagotinšek.

"Črnogorci so me na tem prvenstvu mogoče malce presenetili s hitro in lepo igro. Na tekmo se moramo podati s svežimi glavami in tekmo dobiti. Po takšnem porazu se ni lahko pobrati, a treba je iti z dvignjenimi glavami naprej. Čaka nas najbolj pomembna tekma do zdaj, ki jo je treba dobiti, če se želimo uvrstiti naprej. Na dozdajšnjih tekmah smo pokazali dobre in slabe stvari in upam, da bomo tiste dobre prinesli s sabo na tekmo in slabe popravili. Upamo na najboljše," je še sklenil Blagotinšek.

EP v rokometu 2022: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 3. krog, ponedeljek, 17. januar:

18.00 Črna gora - Slovenija

