Kaj se dogaja s slovenskim kapetanom?

Slovenski rokometaši so v soboto zabeležili prvi poraz na letošnjem evropskem prvenstvu. S 23:34 so po zares bledi predstavi morali priznati premoč Danski. Slovenskim rokometašem v boju z olimpijskimi podprvaki zaradi bolečin v kolenu ni mogel pomagati kapetan Jure Dolenec, ki je bo robu igrišča nemočno spremljal dogajanje v Fönix Areni.

Slovensko rokometno reprezentanco v ponedeljek čaka odločilna tekma v boju za uvrstitev v drugi del evropskega prvenstva. Slovenci se bodo po zmagi nad Severno Makedonijo in porazu z Dansko pomerili še s Črno goro. Dobro je letošnje prvenstvo odprl dolgoletni kapetan Jure Dolenec, ki je na tekmi z Makedonci v prvem polčasu dosegel pet zadetkov, nato pa zaradi bolečin v kolenu ni mogel več pomagati svojim reprezentančnim kolegom. Zaradi težav je bil primoran izpustiti tudi srečanje z Dansko.

"Vsako tekmo je težko gledati s tribune, ne glede na razplet. Mislim, da je bil prvi polčas zelo dober, še na koncu prvih 30 minut smo zapravili protinapad, medtem ko so nam oni dali preveč zadetkov iz protinapadov. Vse ostalo je bilo praktično popolno in mislim, da smo jim v prvem polčasu odlično parirali," je svoje opažanje strnil član Limogesa.

Upa, da bo lahko kmalu spet pomagal svojim reprezentančnim soigralcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Drugi polčas se žal ni izšel po naših željah, nismo bili sposobni raztegniti te dobre predstave iz prvega polčasa na vseh 60 minut, potem se je 'razbranil' še Landin in vsi vemo, da ko je v elementu, je najboljši vratar na svetu že zadnjih deset, 15 let. To tekmo z Dansko je treba pozabiti, vzeti, kar je pozitivnega, na naslednje tekme," je še dejal Dolenec.

Proti Severni Makedoniji je že v prvem polčasu dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters

Pred začetkom prvenstva je bil sicer slovenski reprezentant dobro pripravljen, malo pred prvim srečanjem pa so se pojavile bolečine v kolenu. S pomočjo protibolečinskih tablet je stisnil zobe in Sloveniji pomagal v prvem polčasu tekme s Severno Makedonijo, nato pa je zaradi bolečin ostal na klopi.

"Počutim se bolje, vsak dan pripomore k boljšemu počutju. Neke posebne bolečine ne čutim, bi moral pa vse skupaj preveriti na terenu, da bi ob igri s kontaktom videl, kakšno je stanje. Drugače je govoriti, ko nisi na terenu. Sigurno bom poskusil, prepričan sem, da nisem še rekel zadnje besede na tem prvenstvu, ne morem pa dati nekega definitivnega odgovora," je dejal Dolenec, ki tako še ne ve, kdaj se bo vrnil na parket, kljub temu pa verjame, da bo Slovenija uspešno opravila zadnji test v skupini A prvega dela prvenstva.

Verjame v izpolnitev prvega cilja

"Verjamem, da je na tem prvenstvu možno še prav vse. Čaka nas tekma s Črno goro, ki bo za nas kot finale. Že pred prvenstvom smo se pogovarjali, da je vsaka naslednja tekma najpomembnejša in zdaj je prišel obračun, ki nam zagotavlja uvrstitev v drugi krog in nove štiri tekme. Nihče ne more vedeti, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju prvenstva. Moramo premagati Črnogorce in s tem doseči prvi cilj na tem prvenstvu," je še dejal 33-letni rokometaš.

Za Slovenijo je zbral 160 nastopov, na katerih je dosegel 592 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci se bodo za uvrstitev v drugi del tekmovanja v ponedeljek v Debrecenu ob 18. uri pomerili s Črnogorci. Po dveh odigranih tekmah v skupini A je v vodstvu Danska s štirimi točkami, Slovenija in Črna gora jih imata po dve, Severna Makedonija pa je brez njih.

