Slovenci odločno v boj z olimpijskimi podprvaki

Na slovensko-danskem dvoboju se bosta pomerili dve še neporaženi ekipi. Danska je pred gledalce v Debrecenu pritekla po zmagi Slovenije nad Makedonijo in Črnogorce odpravila s končnim rezultatom 30:21.

Na prvenstvu, ki ga gostita Slovaška in Madžarka, nastopa 24 reprezentanc, ki so razvrščene v šest skupin po štiri. Slovenska reprezentanca moči s tekmeci v skupini A meri v Debrecenu. Zadnja tekma v prvem delu tekmovanja jo čaka 17. januarja proti Črni gori.

V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).

V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupih drugega dela.