Sproščeno v boj z danskim strojem, vprašaj pred nastopom kapetana

Pred slovensko izbrano vrsto je po uspešnem uvodu in zmagi nad Severno Makedonijo druga tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci se bodo pomerili z eno od najboljših ekip na svetu, Dansko, ki je na zadnjih olimpijskih igrah osvojila drugo mesto. "Pomembna bo obramba in izkoriščanje priložnosti, če nam to uspe, so vse možnosti odprte. Gremo na zmago," je pred tekmo dejal slovenski reprezentant Gašper Marguč. V slovenski vrsti pred obračunom z Danci še ne vedo, ali bodo lahko računali tudi na pomoč kapetana Jureta Dolenca, ki je obnovil staro poškodbo kolena.

Pred Slovenijo je najzahtevnejši, a hkrati tudi najlažji obračun v prvem delu evropskega prvenstva. Slovencem bodo nasproti stali aktualni svetovni prvaki in olimpijski podprvaki Danci. Vloga favoritov je pred srečanjem več kot jasna, zato v slovenskem taboru poudarjajo, da se lahko v srečanje podajo povsem sproščeno, a nikakor to ne pomeni, da ne verjamejo v svoj uspeh.

"Če hočemo premagati ekipo, kot je Danska, moramo odigrati skoraj popolno tekmo. Veliko stvari smo dobro naredili že proti Makedoncem, a če želimo zmagati proti Danski, bo treba vse skupaj dvigniti še na višjo raven. Ključna bo zagotovo obramba, doseči moramo čim več lahkih zadetkov in bolje prehajati iz obrambe v polprotinapade. Morali bomo odigrati na res najvišji ravni, če želimo doseči presenečenje," je pred srečanjem dejal 25-letni Blaž Janc, ki je imel ob zadnji zmagi Slovenije nad Dansko na velikih tekmovanjih dobra tri leta.

Zadnja zmaga pred 22 leti

Slovenci so Dansko nazadnje premagali 23. januarja 2000, ko je bila Slovenija na evropskem prvenstvu na Hrvaškem boljša z 28:24 (13:9). Danci so v naslednjih letih napravili ogromen napredek, v zadnjih letih pa ves čas krojijo vrh svetovnega rokometa. "Čaka nas tekmec, ki je odličen praktično v vsakem delu igre. To bo zelo težka tekma, a verjamem, smo dobro pripravljeni in samozavestni, tako da bomo dali vse od sebe, da otežimo življenje Dancem in da jim vsilimo svojo igro. To bomo poskušali narediti. Taktično se je na takšne obračune zelo težko pripraviti. Čeprav je Mikkel Hansen prvi zvezdnik danske ekipe, Danska ni zgolj Hansen. Gre za reprezentanco z zelo kakovostnimi igralci tako v obrambi kot v napadu. Imajo tudi enega najboljših vratarjev na svetu. Smo pred težko nalogo, a se ne predajamo in gremo v srečanje po zmago," je pred tekmo misli strnil selektor Ljubomir Vranješ.

Tako slovenski kot danski rokometaši so evropsko prvenstvo odprli z zmago. Slovenci so bili boljši od Severne Makedonije (27:25), Danci pa so brez prevelikega naprezanja premagali Črno goro (30:21). "Vesel sem, da smo na zadnji tekmi osvojili dve točki. Zadovoljen sem bil tudi z načinom, na katerega smo skoraj celo tekmo igrali obrambo. Imeli smo nekaj težav z realizacijo pred golom. A ustvarjali smo si priložnosti, kar je najpomembnejše. Želim si tudi videti hitrejše vračanje v obrambo. To bomo morali proti Danski pokazati, če bomo želeli računati na dve točki," je dejal Vranješ.

Tako v slovenski kot danski vrsti pa sta na prvih dveh srečanjih najbolj blestela vratarja. V Vranješevi četi si je naziv igralca tekme prislužil Jože Baznik, pri Dancih pa je bil najboljši Niklas Landin, tako da lahko v Fönix areni pričakujemo tudi odličen dvoboj vratarjev. "Upam, da fantje verjamejo v to zmago tako, kot verjamem jaz. Danska je odlična ekipa, a tudi mi smo dobra ekipa. Moramo se prepričati v to, da lahko zmagamo, jaz že verjamem. Verjamem, da bomo imeli dober dan in da se nam bo vse poklopilo," je še dejal Vranješ.

V slovenski izbrani vrsti pred obračunom s svetovnimi prvaki nekaj sivih las povzroča poškodba kapetana Jureta Dolenca, ki je bil na obračunu z Makedonci s petimi zadetki prvi strelec Slovenije. Težave ima s poškodbo kolena, zato je proti Makedoncem igral le v prvem polčasu, pa še to s pomočjo protibolečinskih tablet.

"Ne vemo še, kakšno je stanje z Juretom. Opravil je pregled z magnetno resonanco, a čakamo še nekaj ocen zdravnikov, preden se odločimo, kako naprej. Včeraj ni treniral, bomo videli, kako bo danes. Če Jure ne bo mogel igrati, bo priložnost dobil Matic Grošelj. Na položaju desnega zunanjega lahko igra tudi Blaž Janc," je nekaj nadomestnih scenarijev razkril Šved na slovenski klopi.

Da bo za uspeh proti Danski potrebna izvrstna in hitra igra, pa se zavedata tudi krilna igralca Gašper Marguč in Tilen Kodrin. "Mislim, da nimamo česa izgubiti, da smo lahko sproščeni. Proti Makedoncem smo bili še malo v krču, morda tudi zaradi pritiska prve tekme, a led smo prebili. Pomembna bosta obramba in izkoriščanje priložnosti, če nam to uspe, so vse možnosti odprte. Gremo na zmago," je pred tekmo dejal zvezdnik Veszprema Marguč.

"Proti Makedoncem smo bili v vlogi favoritov, zdaj pa so se vloge obrnile in mislim, da smo lahko mi povsem sproščeni, saj je vloga favoritov na strani Danske. Seveda pa si želimo iztržiti dober rezultat, zato pa potrebujemo odlično tekmo," pa ga je dopolnil član Celja Kodrin.

EP v rokometu 2022: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 2. krog, sobota, 15. januar:

20.30 Slovenija – Danska

