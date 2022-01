Slovenci po trdem boju do prve zmage na evropskem prvenstvu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v Debrecenu po trdem boju s 27:25 (13:10) ugnala Severno Makedonijo in tako z dvema točkama odprla turnir stare celine. V slovenski skupini A bo zvečer na sporedu še srečanje med Dansko in Črno goro, veliko pozornosti bo zagotovo požel tudi večerni obračun med Hrvati in Francozi v skupini C v Szezgedu.

Slovenska rokometna reprezentanca je z zmago odprla letošnje evropsko prvenstvo. Slovenci so v Debrecenu na prvem srečanju turnirja po trdem boju in raztrgani igri s 27:25 (13:10) odpravili reprezentanco Severne Makedonije. Za Slovenijo je bila to prva zmaga nad Makedonci na evropskih prvenstvih, do zdaj so obe tekmi dobili Makedonci.

Slovenci na prvenstvu nastopajo le z dvema vratarjema, saj je bil v torek pozitiven na testiranju na novi koronavirus vratar Aljaž Panjtar, tako da sta selektorju Ljubomirju Vranješu med vratnicama za zdaj ostala le Urh Kastelic in novinec na tovrstnih tekmovanjih Jože Baznik. Ta je na svoji prvi tekmi za Slovenijo zablestel, zaklenil vrata in si s tem prislužil tudi naziv igralca tekme.

Jože Baznik je bil v vratih Slovenije odličen. Foto: Reuters

Lazarov le v vlogi selektorja

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ je pred prvo tekmo na tribuni pustil Vida Levca in Matica Grošlja. Iz vrst Severne Makedonije je že pred tekmo prišla informacija, da si je glavni zvezdnik in tudi selektor Severne Makedonije Kiril Lazarov poškodoval koleno in tako na tem prvenstvu ne bo igral. Bo pa še naprej opravljal vlogo selektorja.

A odsotnost prvega zvezdnika Makedoncev na uvodu v prvo tekmo ni zmedla. Na krilih glasnih navijačev, ki so se zbrali v Fönix Areni v Debrecenu, so bili v prvih minutah boljši nasprotnik. Slovenci na uvodu niso našli prave igre, po vrsti so zapravljali priložnosti, ogrel se je tudi vratar Makedoncev Martin Tomovski. Tekmeci Slovenije so hitro povedli s 3:0, na drugi strani pa je prvi gol za slovensko izbrano vrsto šele po dobrih šestih minutah tekme dosegel Staš Skube. Makedonci so takoj zatem zadeli za 4:1, Vranješevi izbranci pa so nato le dodali na plin in z delnim izidom 6:0 prišli do prvega vodstva na tekmi. Svoje je v vratih Slovenije dodal tudi debitant Jože Baznik, ki se ni ustrašil odgovornosti na svoji prvi tekmi na velikih tekmovanjih.

Staš Skube je dosegel prvi gol za Slovence na EP. Foto: Reuters

Makedonci so po mrku nato znova zaigrali bolje, v začetku 19. minute pa so izid znova izenačili (8:8). Sledila je izjemno raztresena igra s številnimi napakami na obeh straneh, slovensko izbrano vrsto pa je v igri z odličnimi obrambami držal Baznik. Slovenski rokometaši so v zaključku prvega polčasa z delnim izidom 3:0 spet nekoliko pobegnili tekmecem in se na odmor podali s prednostjo 13:10. Jure Dolenec je v prvem polčasu dosegel pet zadetkov.

Tudi drugi polčas minil s padci v igri

Slovenski rokometaši so na začetku drugega polčasa pokazali povsem drugačno igro kot v uvodu srečanja. Razigral se je Blaž Janc, dvakrat pa so Slovenci zadeli tudi na prazna vrata Makedoncev. V četrti minuti drugega polčasa so Vranješevi varovanci prvič povedli s petimi goli razlike (17:12), a je nato sledil že viden scenarij oziroma nov padec v igri Slovenije, ki so ga Makedonci kaznovali zadetek za zadetkom. Makedonci so v 39. minuti znižali rezultat le na gol zaostanka (19:18), v 45. minuti tekme pa je tretjo izključitev prejel še Matic Suholežnik, ki je tako predčasno končal srečanje. Slovenci so nato nekoliko pobegnili nasprotniku, a so se po trdem boju Makedonci nekaj minut pred koncem približali na gol zaostanka, vendar zmaga Slovenije ni bila več ogrožena. Na koncu so Slovenci kljub številnim napakam v igri zmagali s 27:25 in se veselili prve zmage na EP.

Slovenci so imeli tudi podporo s tribun dvorane v Debrecenu. Foto: Reuters

V slovenski izbrani vrsti je bil s petimi goli najučinkovitejši Jure Dolenec, ki je vse zadetke dosegel že v prvem polčasu. Blaž Blagotinšek je tekmo končal pri štirih zadetkih. Filip Kuzmanovski je bil z osmimi goli najboljši strelec Severne Makedonije.

Po današnji tekmi Slovenijo v skupini A v soboto čaka Danska, v ponedeljek pa še Črna gora. Glavni cilj Slovenije je napredovanje na turnirju, ki si ga bo po podatkih Evropske rokometne zveze moč ogledati v 114 državah. V glavni del prvenstva se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz skupine.

Slovenija je na dozdajšnjih svojih dvanajstih evropskih prvenstvih najboljši rezultat dosegla na domačih tleh leta 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji leta 2020 se je prebila v polfinale, a nato zasedla četrto mesto.