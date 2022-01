Le še dan nas loči od začetka evropskega prvenstva v rokometu, na katerem se bodo v boj za visoka mesta poskušali vmešati tudi slovenski rokometaši, ki so bili na zadnjem turnirju stare celine četrti. Kot kaže tik pred začetkom prvenstva, pa bo na letošnjem velikem tekmovanju veliko vlogo odigral tudi koronavirus. Ta je že pred začetkom turnirja, ki ga gostita Madžarska in Slovaška, močno zarezal v nekatere ekipe udeleženk. Tudi v slovensko, v kateri so dan pred EP potrdili en pozitiven test, vratar Aljaž Panjtar je v izolaciji.

Kot veleva že nekakšna tradicija, bosta dva tedna v januarju znova ponudila najboljše, kar lahko ponudi evropski reprezentančni rokomet. 24 reprezentanc se bo od 13. do 30. januarja na Madžarskem in Slovaškem merilo za prestižni evropski naslov. Med njimi bo tudi Slovenija, ki je v zadnjih tednih uspešno opravila pripravljalno obdobje v Zrečah, v torek pa je že prispela v Debrecen, kjer bo odigrala prve tri tekme v prvem delu prvenstva proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori.

Slovenski rokometaši bodo prvo tekmo odigrali v četrtek ob 18.00 proti reprezentanci Severne Makedonije, ki je tik pred odhodom na Madžarsko doživela udarec v obliki okužb s koronavirusom. V tem pa na žalost ni edina, saj so se številne reprezentance že pred odhodom na EP spopadle s sovražnikom v obliki pozitivnega testa.

Panjtar v izolacijo Aljaž Panjtar je moral v izolacijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska moška članska rokometna reprezentanca je pred prvo tekmo evropskega prvenstva proti Severni Makedoniji ostala brez vratarja Aljaža Panjtarja. Rezultat torkovega PCR-testa, ki so ga člani slovenske izbrane vrste opravili tik po prihodu v Debrecen, je pri Panjtarju pokazal pozitiven rezultat. Rezultati torkovega PCR-testiranja in hitrih antigenski testov, opravljenih v sredo dopoldne, so pri vseh drugih članih reprezentance pokazali negativne rezultate, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Vratarja Gorenja Velenja so umaknili od preostale zasedbe. Po pravilniku EHF se lahko 30-letnik aktivnostim reprezentance znova pridruži po najmanj petih dneh karantene in dveh negativnih rezultatih PCR-testov. Slovenska reprezentanca je že pred EP ostala brez vratarja, zaradi pozitivnega testa je moral v izolacijo Urban Lesjak.

Slovenija je zaradi okužbe ostala brez Urbana Lesjaka. Foto: Guliverimage

Slovenska reprezentanca:



Vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Urh Kastelic (Göppingen) in Aljaž Panjtar (Gorenje Velenje) - v izolaciji

Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje)

Zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Domen Makuc (Barcelona), Matic Grošelj (Chartres) in Nejc Cehte (TSV Hannover-Burgdorf)

Krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem)

Koronavirus meša štrene

In če bi še pred nekaj tedni v krog favoritov nedvomno uvrstili Francijo, Španijo, Dansko, Švedsko in Nemčijo, se je ta slika v zadnjem mesecu kar precej zameglila. Že v uvodu na priprave so se z udarcem za udarcem spopadli Francozi, ki so zaradi poškodbe med drugim ostali brez Nedima Remilija in Luke Karabatića, na silvestrovo so z nožem zabodli še Elohima Prandija, številni igralci so morali v karantene in izolacije, zato je francoski selektor Guillaume Gille moral poseči po nekaj rezervah. Poleg Francozov koronavirus nagaja tudi številnim drugim reprezentancam, še najbolje jo je, vsaj za zdaj, odnesla Danska, pri kateri je bil okužen le eden od vratarjev, z le enim pozitivnim testom pa se je za zdaj srečala tudi Slovenija, ki je takoj po novem letu ostala brez vratarja Urbana Lesjaka.

Domagoj Duvnjak ima po okužbi s koronavirusom zdaj težave še s poškodbo. Foto: Reuters

Pred le dvema dnevoma je srbski selektor Toni Gerona razkril, da se v srbski reprezentanci spopadajo s kar 17 okužbami med igralci in strokovnim štabom. Težave imajo tudi Hrvati, pri katerih sta v začetku leta 2022 pozitivna testa oddala glavna zvezdnika Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić. Čeprav je Duvnjak tik pred prvenstvom imel negativni test, pa mu jo je zdaj zagodla še poškodba.

Težave imajo tudi v taborih slovenskih nasprotnikov. Severni Makedonci so oddali pet pozitivnih testov na koronavirus, Črnogorci pa tri. Med okuženimi je še vedno tudi črnogorski selektor Zoran Roganović, ki zato še ni dopotoval v Debrecen.

Slovenci upajo na pomoč s tribun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar nekoliko ironično glede na trenutno zdravstveno situacijo pa je dejstvo, da bodo na evropskem prvenstvu v dvoranah lahko prisotni navijači. Medtem ko bosta po zadnjih informacijah dvorani na Slovaškem v Bratislavi in Košicah le 25-odstotno zasedeni, pa so na Madžarskem vsaj za zdaj brez omejitev. V Debrecenu si bo lahko tako slovenske dvoboje v prvem delu ogledalo okoli 6.500 gledalcev, v Budimpešti pa se bodo izločilni dvoboji odvijali pred 20 tisoč navijači.

Na lanskih olimpijskih igrah so se končnega uspeha veselili Francozi pred Danci in Španci. Zadnji bodo na Slovaškem in Madžarskem branili naslov izpred dveh let. Takrat so srebrno medaljo domov odnesli Hrvati, tretji pa so bili Norvežani, ki so v obračunu za bron ugnali Slovence. Slovenija je sicer od leta 1994 le ena izmed 11 držav, ki se lahko pohvalijo z odličjem z evropskih prvenstev. Slovenci so bili leta 2004 na domačem turnirju drugi. Največ odličij z evropskih prvenstev ima Španija, ki je bila med najboljšimi tremi reprezentancami kar osemkrat, največ zlatih odličij pa imajo Švedi, ki so na vrh Evrope stopili štirikrat.

Pogoji za vstop v dvorano Slovenska izbrana vrsta bo vse svoje obračune na turnirju stare celine januarja odigrala na Madžarskem. Vstop na prizorišča evropskega prvenstva bo pri naših vzhodnih sosedih dovoljen navijačem z veljavnim potrdilom o prebolelosti ali cepljenosti oziroma z dokazilom o opravljenem negativnem PCR-testu, ki ni starejši od 72 ur. Otrokom, mlajšim od 12 let, za vstop v dvorano ni treba dokazovati izpolnjevanja pogoja PCT, morajo pa biti v spremstvu polnoletne osebe, ki ta pogoj izpolnjuje. Za vse gledalce, starejše od šestih let, je v dvorani obvezna uporaba zaščitne maske.

Slovenci v en glas: Korak za korakom

Slovenski rokometaši so se za razliko od preteklih tekmovanj tokrat vzhodno od Slovenije podali brez velikih napovedi. "Ne smemo in ne moremo si privoščiti, da bi nas stvari v povezavi s trenutnim dogajanjem vrgle iz tira. Sprijazniti se je treba s situacijo in iz tega izvleči najbolje. Tu je sicer vedno pritisk rezultata, saj smo trenerji ocenjeni le po tem. Vendar hočem, da ostanemo realni. Nimamo reprezentance, ki bi bila številka ena, a vedno lahko presenetimo. V trenutni situaciji pa je to še toliko bolj mogoče," nam je pred odhodom na Madžarsko v intervjuju dejal selektor Ljubomir Vranješ, temu pa so med pripravami eden za drugim kimali tudi igralci.

Ljubomir Vranješ se ne želi zaleteti v napovedih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci se bodo, kot že omenjeno, v Debrecenu najprej v četrtek (13. januar) pomerili z Makedonci, v soboto (15. januar) jih nato čakajo imenitni Danci, v ponedeljek (17. januar) pa še Črnogorci. Nastop v drugem delu tekmovanja med 20. in 26. januarjem v Budimpešti si bodo izborili le v primeru prvega ali drugega mesta v skupini A, v nasprotnem primeru se bodo vrnili v domovino.

Slovenski rokometaši so od leta 1994, odkar je EP na sporedu vsake dve leti, le dvakrat ostali brez nastopa na turnirju. Poleg že omenjenih drugega in četrtega mesta so bili leta 2000 na Hrvaškem peti, 12 let pozneje so bili v Srbiji šesti. Najslabši rezultat so zabeležili leta 2016 na Poljskem, ko so bili 14.

Spored tekem slovenske reprezentance na EP: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 1. krog, četrtek, 13. januar:

18.00, Slovenija – Severna Makedonija 2. krog, sobota, 15. januar:

20.30, Slovenija – Danska 3. krog, ponedeljek, 17. januar:

18.00, Črna gora – Slovenija

