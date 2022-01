Priprav je konec, zdaj gre zares. To je Vranješeva selekcija za EP.

Na Madžarskem in Slovaškem se ta teden začenja rokometno evropsko prvenstvo moških reprezentanc. Trinajstič v zgodovini se bo med evropsko elito merila tudi slovenska izbrana vrsta. Uvodna tekma izbrance selektorja Ljubomirja Vranješa čaka ta četrtek, ob 18. uri, proti Severni Makedoniji.

"Prva tekma turnirja je zmeraj uganka. Proti Makedoncem pričakujem dober in trd obračun, saj smo se z njimi že večkrat pomerili. Neznank ni," o prvem tekmecu na EP pravi Blaž Blagotinšek.

Na Madžarsko potujejo ...

Slovenska reprezentanca se je od 2. januarja neprekinjeno pripravljala v Zrečah, kjer je preživela tudi del priprav med 26. in 30. decembrom. Po številnih treningih in pripravljalni tekmi s Hrvaško (zmaga s 33 : 26) je selektor oblikoval končni seznam potnikov na Madžarsko.

Na torkovo dopoldne se bodo z avtobusom v Debrecen podali vratarji Urh Kastelic, Jože Baznik in Aljaž Panjtar, krilni rokometaši Gašper Marguč, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Tilen Sokolič, zunanji igralci Miha Zarabec, Borut Mačkovšek, Nik Henigman, Staš Skube, Vid Levc, Jure Dolenec, Nejc Cehte, Domen Makuc in Matic Grošelj ter krožni napadalci Vid Poteko, Matic Suholežnik in Blaž Blagotinšek. Kot zadnji se je od reprezentančnih soigralcev poslovil Rok Ovniček, ki se spopada z natrgano mišico v predelu ramena, sporočajo z Rokometne zveze Slovenije.

"Treningi so eno, tekme pa nekaj čisto drugega"

Selektor Ljubomir Vranješ je izbral potnike za Madžarsko. Foto: Grega Valančič/Sportida "Pripravljalno obdobje lahko ocenim kot dobro. Imeli smo nekaj težav s poškodbami in preostalimi okoliščinami, povezanimi s koronavirusom. Kljub temu sem s potekom priprav zelo zadovoljen. Zdaj moramo pozitivne stvari s treningov prenesti v Debrecen in jih pokazati na tekmah. Treningi so eno, tekme pa nekaj čisto drugega," je po zaključku priprav povedal selektor Vranješ.

Tudi Blagotinšek meni, da je slovenska četa pripravljena dobro: "Mislim, da smo opravili dobre priprave pred evropskim prvenstvom. Kljub okoliščinam smo opravili vse, kar smo si zadali in kar je selektor načrtoval, razen dveh pripravljalnih tekem z Italijo. Na prvenstvo gremo korak za korakom in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo."

Reprezentanca Slovenije se bo v skupinskem delu tekmovanja predstavila v Debrecenu, v primeru uvrstitve v nadaljevanje tekmovanja pa se bo preselila v Budimpešto. Po obračunu z Makedonci bo sledil dvoboj z Danci, dva dni za tem pa še s Črnogorci.

Spored tekem slovenske reprezentance na EP: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 1. krog, četrtek, 13. januar:

18.00, Slovenija – Severna Makedonija 2. krog, sobota, 15. januar:

20.30, Slovenija – Danska 3. krog, ponedeljek, 17. januar:

18.00, Črna gora – Slovenija

